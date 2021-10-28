嘉義市政府普發2000元現金將於本周末（30日、31日）發放，市府人員今天到台灣銀行提領總金額約5.3億的現鈔，清點及分裝好119包，供119個發放所發放，市長黃敏惠到台銀慰問工作人員辛勞，並提醒市民領現金消費拚經濟。

黃敏惠表示，嘉義市配合中央振興五倍券，普發現金2000元，撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠今年預算，以戰戰兢兢、小心翼翼的態度，把2000元振興消費金送到每位市民手上，不僅是紓困，也是振興地方經濟，更是協助在地產業疫後振興，升級轉型。

嘉義市長黃敏惠到台銀視察清點消費現金情形。（嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，發放2000元振興消費金的工程浩大，感謝幕後許多人的付出與及努力，有台灣銀行提供良好場域，在安全第一的前提下，順利完成交付與點鈔任務，市警局多名警力全程戒護，過程嚴謹審慎。

嘉義市政府提領5.3億元現金，市長黃敏惠提醒市民領現金消費拚經濟。（嘉義市政府提供）

市府表示，共提領約5.3億元現鈔，清點並分裝成119包，目前暫放在安全處所，30、31日當天各發放所工作人員由警察戒護，在各發放所發放，最大所是人數3548人的第47所興安國小，人數最少的是第26所鹿寮里有1228人。

市府民政處表示，市民於本周末依照通知單，持身分證、印章前往發放所領取外，來不及領的市民亦可於11月間的每周五及周六上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處領取消費金，若是都沒有辦法現場親領，也可以利用轉帳匯款。

轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載、填寫，提供帳戶資料，預計12月20日後撥款入帳。