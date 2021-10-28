今年台灣經濟成長率有機會突破6%，海研建築公司總經理賴建程表示，各行各業都樂觀看下半年的表現，自已也看好接下來的房市，通膨的確會造成房價波動，但會有多大影響還需觀察，實價登錄2.0讓房市更加的透明，市場交易會更熱絡更透明，也能增加建商與消費者彼此的信任感。

賴建程表示，以現前的房價來觀察，離台北車站一站之隔附近的新成屋房價每坪都已經在百萬元左右，總銷16億元的海研A3光點案，負責代銷的是上市的海悅(2348)，此案位在雙捷運交匯處(機捷、環狀線)，離北車也是僅有一站，但開價僅有5字頭，客層鎖定年輕族群，坪數規畫為18~30坪，為地上15層、地下4層的建案，對此案的銷售有信心。

代銷業者海悅與蝦皮購物異業合作，搭上雙11購物節熱潮，利用電商通路在11月推出新北市3間千萬新家1元競標活動。海悅說，現在年青人使用電商通路十分的頻繁，看準蝦皮購物有高流量，選出新北市3間包括海研A3光點2戶及位於三重的圓富登峰1戶，以1元起標，得標者保有與建商議價的權利。

海研去年度就和蝦皮合作進行線上銷售，消費者反應熱烈，賴建程說，雙11購物節現在已成為華人的節慶之一，今年再度與蝦皮合作，希望力挺青年輕鬆成家，以1元起標，得標者保有與建商議價的權利。賴建程表示，公司去年與蝦皮線上合作，引發熱烈的回響，最終標出的價格比銷售現場來得高，自已並不擔心會賣出低於現場銷售的價錢，他進一步解釋，這並非就是最終的買進房屋的價格，得標者保有與建商議價的權利，回到銷售現場進行最後的簽約，價格當然不會高於現場所販售的價格。