銅箔基板廠台光電(2383)第3季稅後盈餘為17.9億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘達12.03元，由於基礎建設網通相關材料出貨持續放量，台光電預估，第4季及明年第1季可望優於去年同期及今年第1季，台光電財報亮眼，外資最新報告多力挺並調高目標價，激勵台光電股價逆勢收高。

台光電第3季合併營收為107.77億元，季增12.7%，年增44.19%，為連續第7個季度創下單季歷史新高，單季合併毛利率穩定成長達28.56%，年增1.03個百分點，呈現穩健成長的趨勢，單季稅後盈餘為17.9億元，年成長59.6%，再創單季歷史新高，單季每股盈餘為5.38元；累計2021年前3季合併營收283.38億元，年增43.97%，已超越去年全年，為歷年同期新高，由於高階網通產品出貨大增及手持式裝置產品需求強勁成長，產品組合更佳，加上平均銷售單價上升，前3季稅後盈餘為40.03億元，每股盈餘為12.03元，再創歷年同期新高。

台光電在高速及HDI兩大類產品雙成長引擎帶動下，即使已經全產能生產銷售仍供不應求，台光電除既定2022年黃石廠及昆山廠各增加30萬張月產能外，10月27日董事會亦通過於昆山廠再增購設備添加45萬張的月產能，預計於2023年中開出。

台光電第3季及前3季財報亮眼，外資法人最新出爐報告中多力挺並調高目標價，其中亞系外資看好台光電毛利率前景，加上基礎設施受惠於英特爾Icelake/Eagle Stream和400G市占率增加，預估基礎設施營收今年將年增49%，明年及後年將分別成長26%及19%，調高台光電今明年每股盈餘12%及7%，並將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價調高至260元。

美系外資則調高台光電2021年到2023年每股盈餘預估11%、7%及5%，以反映第三季獲利及毛利率強勁，重申「買進」評等，目標價由262元調高至279元；另一家外資重申「加碼」評等，目標價由240元調高至282元；日系外資重申「買進」評等，目標價上看266元。