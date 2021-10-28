假房東利用網站詐騙 收押金瞬間消失警逮2人

陳姓女子透過租屋網站承租吳興街一處套房，看屋簽約時，交付1萬6000元訂金，楊姓男子收錢後即失聯，陳女氣得向警方報案，警方日前循線通知36歲楊男以及32歲吳姓同夥到案，兩人聲稱一時缺錢，才會利用房屋出租詐騙訂金，警訊後將2人依詐欺罪送辦。

28歲陳姓女子透過591租屋網，看上吳興間一間套房，上月27日與楊男相約看屋，再約在長安西路支付訂金，不料，楊收訂金後竟不接電話、不回訊息，完全消失不見，陳女經過1個月仍找不到人，日前向警方報案。

經方根據監視器畫面，鎖定楊駕駛的車子，以及吳姓同夥涉有重嫌，近日循線通知到案，兩人聲稱打算在網路上經營直播，為了籌措資金，才會用此法行騙，以前被發現後，都會杜撰各種理由聲稱房子已經租出去，並退回訂金，通常房客都不會報案，這次是拖太久才會出事。

警方查出，楊男並非屋主，他先承租日租套房，並將房內實況拍照上傳，謊稱要出租，實則是楊男租來虛晃一招，他根本不是屋主。警方呼籲，租屋要確認對方是否為屋主，利用房屋所有權狀確認身分，免得假房東人間蒸發，訂金石沈大海。