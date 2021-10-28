工研院IEKCQM團隊28日公布，2021年台灣半導體設備產值為1167.7億元，成長達28.7％，繼2020年11.6％的高幅成長之後再展高峰，躍為機械業的最大次產業，基於全球半導體供應鏈搶手，全球半導體設備需求恐急，台灣自產的半導體設備業明（2022）年可望延續漲勢，產值再成長5.0％，達1226.5億元。

半導體設備向來是美國業者通吃，工研院指出，由於臺灣半導體製造技術領先全球，並有台積電、聯發科、日月光等全球知名企業，扮演我國製造業的核心角色，已經吸引許多領導設備商來臺投資，同時為國產設備提供完善場域，帶動台灣半導體設備的蓬勃發展。半導體的芯片等產品吃緊幾乎左右全球疫情間的景氣走勢，2021年全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，工研院指出，在終端應用的高科技產品市場需求增加，及企業數位轉型趨力下，帶動全球半導體設備大幅成長33.8％。臺灣半導體設備產業產值同步受惠，工研院IEKCQM估測2021年臺灣半導體設備產值為1167.7億元，成長達28.7％，為第二年呈現雙位數成長，且躍為機械產業中的最大次產業，正式超過工具機。

隨著疫情逐漸獲得控制，全球經濟與設備展望正向，工研院IEKCQM預測2022年臺灣半導體設備產業將再成長5.0％，產值有望達到1226.5億元規模。支持產業持續成長的助力有三大因素：一、下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二、疫後加速企業高度採用AI人工智慧、AIoT等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對半導體晶片與相關設備的需求；三、美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。