球迷有眼福了！本週五上午10:00美國職籃聯盟西區曼斐斯灰熊即將與金州勇士一較高下，兩隊都是由超級明星控球後衛組成的強隊，灰熊的摩朗特(Ja Morant)體能勁爆，擁有一瞬間就切到籃下挑戰對方中鋒的滯空能力；勇士王牌柯瑞控球行雲流水，只要球帶過中場都在他神準的射程範圍內。兩名控衛爆炸性的得分能力極具觀賞性，開季目前分屬得分排行榜前兩名，週五這場王牌對決大家千萬不要錯過了！

灰熊今年暑假將立陶宛大中鋒瓦蘭西尤納斯(Jonas Valanciunas)送去了鵜鶘，並迎來機動性更強的紐西蘭硬漢亞當斯(Steven Adams)，此交易對節奏快速灰熊有加分效果，亞當斯本季明顯比瓦蘭西尤納斯更融入球隊攻守體系。除了摩朗特與亞當斯之外，就屬射手梅爾頓(De'Anthony Melton)的表現最令球迷驚豔，開季前三場比賽他場均可以投進3.7顆三分球，且命中率居然高達58%！回顧上賽季梅爾頓在陣中只是一名場均上場20分鐘的輪換球員(整個賽季只先發過一場)且場均三分命中數僅1.7顆，如今媳婦熬成婆成為灰熊先發中極為重要的一名奇兵。

勇士挾著浪花兄弟即將合體的氣勢，成為台灣運彩眼中西區第二名的球隊(西區冠軍賠率4.50僅次於湖人的2.55)，開季4戰全勝完全沒辜負大家的期待，雖然陣中沒有一名明星級別的中鋒，但全隊卡位意識濃厚，開季籃板表現不俗，另外勇士球權傳導非常流暢，少有不合理的單打進攻，整隊助攻數在聯盟名列前茅，開季表現如此亮眼，可以預見勇士在湯普森(Klay Thompson)正式歸隊後絕對有機會衝擊本季冠軍。

週五之役對於灰熊來說可是背靠背出賽，前一日才與實力不弱的拓荒者激戰，考量到灰熊教練團在上場時間分配方面比較保守，幾乎先發五人的場均出賽都超過30分鐘，背靠背的賽程對灰熊實力影響較大，因此估計勇士非常有機會拿到開季五連勝。另外推薦運彩大小玩法之中的『大分』，兩隊同屬攻守節奏快速且擅於三分投射的強隊，兩軍交鋒極有可能上演精彩萬分的三分煙火秀，球迷們拭目以待！