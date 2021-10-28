熱身賽表現出色的國王，今天遠征鳳凰城，靠著第3節逆轉超前，但雙方打到最後34.7秒戰成平手，然而英雄屬於哈里生巴恩斯，他在剩下0.8秒的情況下投進絕殺三分球，幫助國王110比107氣走上賽季西區霸主太陽，拿下客場2連勝。

太陽打完半場領先8分，國王第3節加強防守，打出29比15攻勢逆轉超前，決勝節國王一路保持領先，甚至拉開至雙位數，戴文布克、克勞德聯手追平比數，哈里生巴恩斯與戴文布克先後失手，國王掌握最後一擊機會，哈里生巴恩斯在達維昂米契爾的助攻下於三分線外果斷出手，隨著三分球破網比賽時間也結束，國王憑藉這記石破天驚三分彈奪下勝利果實。

國王全隊5人得分上雙，致勝功臣哈里生巴恩斯22分、9籃板、4助攻，福克斯18分、9助攻，哈利伯頓15分，荷莫斯12分、12籃板，板凳暴徒希爾德攻下全隊最高26分。

太陽陣營平白浪費一次大好奪勝機會，開季1勝3敗、主場2連敗，戴文布克31分、6籃板、8助攻，「薪情不好」的艾頓貢獻21分、21籃板，米凱布瑞吉斯15分，佩恩與克勞德各10分。