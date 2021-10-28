彰化縣芳苑「東西向快速道路台76線永興至文津路段工程」正在如火如荼興建中，但28日有多位農民出面陳情，表示他們合資興建「三林港社區合作社」，早在工程前就取得建照，房子都蓋了如今卻遭縣府與公路總局強制徵收，甚至要強拆他們房子，所有單位互踢皮球，只好成立自救會自救，誓言捍衛家園。

28日將近百位農民齊聚，抗議縣府用地徵收不公，公路局甚至要強拆他們的房子，自救會代表人洪紳富表示，2015年經由法拍取得芳墘段672地號土地，2018年7月9日申請取得建照興建「集貨運銷處理室」，但同年9月卻通知這裡要蓋路，期間縣府等單位都沒有告知，現在要強拆誰能接受。

自救會代表人洪紳富表示，2015年經由法拍取得芳墘段672地號土地，2018年7月9日申請取得建照興建「集貨運銷處理室」，但同年9月卻通知這裡要蓋路，期間縣府等單位都沒有告知，現在要強拆誰能接受。（吳建輝攝）

洪紳富說，將近20位農民集資，從土地取得到建造房子、設備等投入1270餘萬，現在說拆就要拆，根本不符合規定，且公路建設計畫早在2018年1月就敲定，縣府還核准他們建照，今年8月縣府開評議委員會，針對這案土地徵收價格與建築改良補償費等進行討論，可見此案建築改良物拆除存有疑義，呼籲交通部公路總局應暫緩拆除，以維護人民土地公平正義。

彰化縣芳苑「東西向快速道路台76線永興至文津路段工程」正在如火如荼興建中，但與台17線交界處卻出現釘子戶。（吳建輝攝）

公路總局西濱公路北區臨時工程處第六工務段長陳文信表示，2018年9月就曾告知合作社，同年10月也函請縣府、公所轉知合作社，但隔年仍違法興建第2層，遭公所勒令停工後，仍不斷施工，期間也匯集相關單位舉行公聽會進行協調。

陳文信說，期間合作社提起行政訴訟要求1200萬但遭駁回，今年2月縣府公告徵收，6月芳墘段672地號也移轉國有登記完成，徵收補償費也都存入保管專戶，但發函通知7月前要將建物遷移完竣，但地主對徵收價格有疑慮，因此遲遲未遷移，

陳文信強調，縣府、公路局絕對沒有踢皮球，接下來將開第二次地價評議委員，而所有流程與手續事實上都已完備，現在工期已經延宕，公路局事實上可以直接拆除，但希望民眾能夠考量彰化西南地區完整之高快速公路路網，自行處裡還有獎勵金，相信對未來芳苑整體發展才會有相當助益。