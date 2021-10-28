根據產業研究機構TrendForce（集邦科技）表示，前十大晶圓代工業者產值在2020及2021年連續兩年皆出現超越20％的年增率，突破千億美元大關。展望2022年，在台積電為首的漲價潮帶動下，預期明年晶圓代工產值將達1176.9億美元，年增13.3％。

TrendForce表示，2021年前十大晶圓代工業者資本支出超越500億美元，年增43％；2022年在新建廠房完工、設備陸續交貨移入的帶動下，資本支出預估將維持在500~600億美元高檔，年增幅度約15％，且在台積電正式宣布日本新廠的推升下，整體年增率將再次上修，預估2022年全球晶圓代工八吋年均產能將新增約6％，十二吋將年增約14％。

TrendForce指出，在歷經連續兩年的晶片荒後，各大晶圓代工廠宣布擴建的產能將陸續在2022年開出，且新增產能集中在40nm及28nm製程，預計現階段極為緊張的晶片供應將稍為緩解。然而，由於新增產能貢獻產出的時間點落在2022下半年，屆時正值傳統旺季，在供應鏈積極為年底節慶備貨的前提下，產能紓解的現象恐怕不甚明顯。