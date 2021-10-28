綠議員逼表態遭網轟 侯友宜霸氣喊：質疑我對國家忠誠是最大汙辱 14:122021/10/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 質疑侯愛國心議員臉書被灌爆 侯友宜：質疑我對國家忠誠是最大汙辱。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員質疑新北市長侯友宜能否保家衛國，戰火持續在網路上延燒，有民眾認為綠營議員質詢方式彷彿紅衛兵，新北市長侯友宜28日表示，他40年用生命和熱血以行動捍衛中華民國，執意他對國家的忠誠度是對他人生最大的汙辱，是他最不能接受的事情。 侯友宜說，他昨天語氣比較嚴肅比較重，希望告訴大家團結愛護國家本來就是大家都應該要做的事情，不需要用這樣方式質疑工作40年的老警察捍衛國家的忠誠度，大家一起來團結在一起，才能夠保家衛國。 逼侯友宜對共機擾台表態 綠議員何博文臉書被灌爆 北市力爭環狀線經營權 議員促增新北北捷股權 #質疑 #侯友宜 #汙辱 #新北市長侯友宜 #保家衛國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看完綠議員逼侯友宜表態 游淑慧反問一句話酸爆 09:592021/10/28 政治 娃娃機業者恐嚇新北議員陳儀君 今到案依恐嚇罪嫌送辦 18:322021/10/27 社會 議員審自治條例被恐嚇 侯友宜：當重大刑案嚴辦 09:372021/10/27 生活 綠議員要他對共機擾台表態 侯友宜怒連嗆：我槍戰中捍衛人民你做過嗎 10:542021/10/27 政治 避免虎豹潭悲劇重演 侯友宜年底盤點危險區域 辦活動擬先申請 12:402021/10/28 生活 議員質疑三環六線難實現 侯友宜：全力拚 13:072021/10/27 生活 憂危及國安 美撤中國電信美洲營運許可 04:102021/10/28 話題觀察 基隆、北市為捷運互槓 侯友宜：大家好好把事做圓滿 13:522021/10/27 生活 民進黨公投說明會首站選中央大學爆爭議！陳學聖列校規控：政治不得進校園 08:052021/10/28 政治 槍戰中捍衛人民 侯友宜怒：你做過嗎 04:102021/10/28 地方新聞 質疑愛國心 綠營何必自取其辱 04:102021/10/28 地方新聞 政治熱門新聞 誰最適合擔任下屆總統 最新民調搶先曝光 - 政治 他是壓倒林昶佐最後1根稻草？郭正亮爆內幕 - 政治 陳柏惟被罷免後蔡英文這段話 李艷秋：讓人不寒而慄 - 政治 「論文門」新進度曝光後 王世堅竟這樣評價彭文正 - 政治 林昶佐罷免案 陳揮文一句揭結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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