新北市議員質疑新北市長侯友宜能否保家衛國，戰火持續在網路上延燒，有民眾認為綠營議員質詢方式彷彿紅衛兵，新北市長侯友宜28日表示，他40年用生命和熱血以行動捍衛中華民國，執意他對國家的忠誠度是對他人生最大的汙辱，是他最不能接受的事情。

侯友宜說，他昨天語氣比較嚴肅比較重，希望告訴大家團結愛護國家本來就是大家都應該要做的事情，不需要用這樣方式質疑工作40年的老警察捍衛國家的忠誠度，大家一起來團結在一起，才能夠保家衛國。