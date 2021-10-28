女星「瑤瑤」郭書瑤擁有甜美童顏與E級好身材，跨足影視圈後也交出亮眼成績單，成為新一代全能女神，不僅如此，她也開始發展副業，當起個人服裝品牌的老闆娘，也時常在IG曬出自家服飾的穿搭，日前她上傳2張在樓梯拍攝的美照，火辣身材頓時掀起熱議。

郭書瑤日前曬出2張穿搭美照，只見他坐在階梯上，身穿粉色緊身小背心，搭配藍色棉質寬褲，小背心的下襬處還有挖洞的心機設計，能露出纖細螞蟻腰的同時，由於領口是U型低胸，飽滿上圍擠出的深溝若隱若現，性感尺度爆表，意外掀起熱議。

郭書瑤也忍不住發文吐槽自己：「不知道在跩什麼，大概是太融入在建築物覺得驕傲？！」只見照片中，郭書瑤坐在階梯上，豪邁的張開雙腿，畫面更是引人遐想，讓老司機全陷入瘋狂，吸引超過3萬人關注朝聖。

網友們也紛紛留言直呼：「天啊是女神」、「俏麗可愛」、「呼之欲出的自信與迷人的風采」、「霸氣的坐姿」、「成熟美」、「超愛這配色，瑤瑤果然很酷」、「好美喔！」、「扶手真幸福」、「女神啦」。