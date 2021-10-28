「紅魔」曼聯上週在主場以0：5不敵老對手「紅軍」利物浦，這是曼聯在「雙紅會」史上主場輸得最慘烈的一次；即使作客安菲爾德，曼聯上一回被利物浦以5球差距擊敗，也已經要回溯至1925年。

曼聯總教練索斯克亞(Ole Gunnar Solskjaer)在賽後承認，這場0：5的失利，是他擔任曼聯總教練一職以來「最黑暗的一天」。儘管失望難堪，但稍微值得安慰的是，他的師父佛格森爵士(Sir Alex Ferguson)、任期到明年4月的球隊副主席伍德沃德(Ed Woodward)、以及明年將接棒副主席的現任總經理阿諾德(Richard Arnold)，都異口同聲表示要給索斯克亞再一次機會，因為自2018年12月索斯克亞接任看守教練以來，球隊經歷了許多動盪時期大家都支持他，這次也不例外。

不過最終的決定權還是在格雷澤家族(Glazer family)手裡，拿走了曼聯至少10億被球迷視為「吸血鬼」的格雷澤家族在球隊的十二席董事中擁有五席，目前他們還不打算作出改變，今年夏天才剛獲得一份3年新合約的挪威人，至少可以繼續執教3場比賽，包括本週末對熱刺的英超聯賽、下週二作客亞特蘭大的歐洲冠軍聯賽、以及下週末主場對曼城的「曼市德比」。

早前有消息傳出，前切爾西的義大利主帥孔蒂(Antonio Conte)將會接手，雖然他過往很少在季中接任總教練，但據說紅魔已經和他有過接觸，孔蒂有信心可以幫助曼聯起死回生。不過本季重返曼聯的C羅納度(Cristiano Ronaldo)曾被義大利媒體披露，當年尤文圖斯曾經想找孔蒂執教，卻因為C羅不喜歡他的防守風格表達反對而作罷。

曼聯本週的對手熱刺，最近在歐議聯和英超又吞下2連敗，好不容易在對紐卡索聯的比賽中取得本季第一個英超進球的肯恩(Harry Kane)又再度熄火。不過曼聯本身也有煩惱事，馬奎爾(Harry Maguire)和林德洛夫(Victor Lindelöf)上週的防守表現簡直災難級，但瓦拉內(Raphaël Varane)受傷，只剩本季還沒上過場的巴伊(Eric Bailly)和瓊斯(Phil Jones)可以替補，中場大將普格巴(Paul Pogba)上週替補14分鐘就領紅牌，也將缺席本輪比賽。

熱刺主場3勝1敗，只輸給目前榜首的切爾西，曼聯作客2勝1和1敗，曾擊敗狼隊和西漢姆聯，但只能逼和南安普敦，上一個客場2:4不敵萊切斯特城。以兩隊本季主客場的狀況評估，熱刺不敗機率高，曼聯作客讓球，當推(+1)主勝。