顏思齊於1621年在雲林縣水林鄉登陸設10寨，今年適逢400周年，雲林縣政府特別規畫「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動，28日在北港糖廠舉辦開展記者會，邀請金獎導演魏德聖擔任導覽嘉賓，講述顏思齊身處的大航海時代，重現400年前的台灣樣貌。

魏德聖在導覽時提到，台灣是個四面環海的島嶼，歷經數個朝代形成現今多元包容的文化，大航海時代正是世界走進台灣、台灣迎向世界的開始。400年來台灣的多元文化性，就從1621年大批漢人來台，這些歷史、人文的力量，讓每個存在的個體，顯得更自然誠實。

雲林縣長張麗善表示，大航海時期是西方透過海路往東方貿易的時代，這個海洋探險的黃金時期，造就出許多東西方交互連結所產生的的歷史，值得被深掘與發展。

張麗善指出，此次系列活動的主視覺設計特別邀請知名設計師方序中操刀，與新銳插畫家董十行共同創作，並情商魏德聖出借《臺灣三部曲》電影道具，結合在地歷史，展現雲林蛻變、開創以及無所畏懼、永不退縮的精神。

縣文化觀光處長陳璧君說明，系列活動以顏思齊故事展作為啟航，接著還有藝術故事彩繪牆、顏思齊音樂劇，以及大歷史小旅行等活動，期望透過再造歷史現場，形塑在地文化品牌，打造1621大航海時代顏思齊故事IP。

整個展覽共分6大展區，包括顏思齊來台之前的台灣樣貌、顏思齊面對的世界、顏思齊時代的貿易城市、顏思齊的貿易商品、164滯洪池戎克船展示、顏思齊故事館。

「開台400年1621－大航海時代顏思齊」系列活動從10月29日至12月26日，分別在雲林縣北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港水林164滯洪池展開，希望喚醒海洋子民的熱情，以大航海時代的勇敢冒險精神去探索台灣這塊土地。