推薦賽事 : 10/30(六)，00:30 薩拉瓦特尤拉耶夫@鄂木斯克阿旺加爾

目前暫居切爾尼謝夫分組前二的薩拉瓦特尤拉耶夫與鄂木斯克阿旺加爾，將在週末進行本季首次對決。上季在季後賽第二輪止步的薩拉瓦特，本季靠著堅強的防守打出佳績，積分高居分區第一。而衛冕軍鄂木斯克本季攻守兩端戰力都有些許下滑，目前積分已落後薩拉瓦特10分之多。此戰來勢洶洶的薩拉瓦特將尋求客場四連勝，狀態低迷的鄂木斯克能力守城池嗎?

鄂木斯克上季使用包柏科夫(Igor Bobkov)與赫魯貝茨(Simon Hrubec)的雙門將配置，兩人場均失球都在2.05球以下，鄂木斯克猶如銅牆鐵壁的防守讓超級強隊莫斯科中央陸軍吃足苦頭，上季的冠軍系列賽場均只讓中央陸軍攻進1.5球，最終鄂木斯克以4勝2敗奪下隊史首座KHL冠軍。本季包柏科夫轉投喀山雪豹，球團決定由赫魯貝茨扛下主戰門將的重任，但頻繁的出賽讓赫魯貝茨防守效率下滑，場均失球從上季的2.04球暴增至2.55球，如果赫魯貝茨的狀態持續低迷，鄂木斯克的衛冕之路將會愈加崎嶇。

薩拉瓦特本季主力陣容與上季相去不遠，戰績有所提升的主因是門將馬索拉(Juha Metsola)表現回春，馬索拉上季受到傷病影響，場均失球2.35球是個人在KHL最差紀錄。本季馬索拉狀態回穩，場均失球僅有1.58，救球率93.8%也高居聯盟第三，加上藍線上有潘寧(Grigori Panin)與拉森(Philip Larsen)兩名老將坐鎮，薩拉瓦特本季再度化身為聯盟頂尖的防守勁旅。進攻端方面，格蘭倫德(Markus Granlund)與曼尼寧(Sakari Manninen)的雙箭頭依舊有一定的進攻威脅性，但前鋒板凳群的火力稍顯薄弱，陣中年輕選手仍不夠沉穩，薩拉瓦特要想維持目前的優異成績，或許得透過交易解決替補攻擊不振的問題。

薩拉瓦特近期在客場陸續擊退馬格尼托、車里雅賓斯克及中央陸軍這三支戰績前段班的隊伍，戰力已臻高峰。而鄂木斯克除了防守效率下滑，近三戰合計也只攻下4分，進攻狀態也不穩定。另一方面，薩拉瓦特近四次面對鄂木斯克也取得2勝2和的不敗優勢，因此筆者預期薩拉瓦特能力壓鄂木斯克，將客場連勝紀錄延續下去，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。