龜山承恩砂石場崩塌活埋小黃運將，議員牛煦庭28日細數可停工、強拆、斷水電等鐵腕法令，但各局處僅輕輕裁罰，等同把罰金當定期收入、業者變相繳保護費，痛斥市府才是最大黑道。(蔡依珍攝)

龜山承恩砂石場崩塌活埋小黃運將，議員牛煦庭28日細數可停工、強拆、斷水電等鐵腕法令，但各局處僅輕輕裁罰，等同把罰金當定期收入、業者變相繳保護費，痛斥市府才是最大黑道，要求強力執法，範圍內全面鑽探溯源抓人，並訂定山坡地復育計畫，還龜崙嶺青山綠水。

桃園市長鄭文燦強調案發後已無限期停工，目前也啟動聯合稽查，若有違法收受，1個月內拆除違建、全面撤照，其餘砂石場也同一原則同一標準處理。

牛煦庭說，龜山過去是盜採砂石的重災區，父親牛廉1998年議員選舉，透過逼縣長候選人表態，推翻龜山土石專業區規畫，但那個年代談環保吃力不討好，無意外落選，如今龜崙嶺依舊傷痕滿布，山林從綠油油變紅土再變烏黑一片，等高線年年變化，怪手進進出出，山坡地保護區、農牧用地、林業用地全挖好挖滿，無良廠商掛羊頭賣狗肉，前方合法小廠掩蓋後方違法大廠偷挖，公安風險全轉嫁給通勤用路人，透露承恩砂石場崩塌前4小時，弟弟才騎車經東萬壽路回台北，讓他心驚膽顫，要求市府一定要比檢調更積極。

牛煦庭直指承恩砂石場是「人禍」，地政局可用《區域計畫法》勒令停工、封閉、斷水斷電、甚至拆除，水務局可用《水保法》停工、沒入機具、拆除工作物，就連2017年被查報無使建照的違建也能強拆，但市府各局處面對大奸大惡都選最輕的裁罰了事，蕭規曹隨，不是軟弱就是禁不起誘惑，他更爆同一個體系同一個影武者，掛羊頭賣狗肉，劣跡斑斑，從透明足跡可發現承恩早在6月就被查獲違反廢清法，本該只有土石碎解卻混收廢鋼筋、塑膠，但環保局卻視而不見，崩塌的土石更是廢汙泥，質問環保局有無檢驗參雜化學藥劑、有無廢汙水汙染塔寮坑溪，強調只要調出進出申報數據就能一目了然，市府卻姑息養奸。

牛煦庭要求全面阻止非法開挖、違法廠商撤照拆除，範圍內更要全面鑽探，揪出回填廢棄物溯源抓人，殲滅犯罪集團，未來也要針對受害的山坡地專案查緝與規畫復育計畫，還龜崙嶺青山綠水。

鄭文燦也讚龜山土石專業區停止是明智之舉，至於承恩砂石場已移送法辦，不諱言可能有影武者，檢方把廠長收押，雖然業者已跟被害家屬和解，但究責一樣要繼續，案發後立即無限期停工，跨局處聯合稽查，1個月內要做出決議，若查證有違反廢清法，不當收受建築廢料土方等有價料，絕不寬貸，一定拆除違建並撤照，重申會嚴格徹查每一個違法地方，以最高標準處分，列管的11個砂石場也是同一原則、同一標準處理。