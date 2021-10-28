網友留言。(取自批踢踢)

勞工基本薪資明年確定調漲！行政院長蘇貞昌今(28日)拍板明年軍公教調薪方案，軍公教也確定將調薪4%，成為近25年來軍公教調薪幅度最高的一次，引發關注。有不少網友對此在《批踢踢》留言都直指「選舉到了」、「又要選舉了，正常操課」。

此次軍公教調薪成為近25年來軍公教調薪幅度最高的一次，不僅是相隔4年再度調薪，也是蔡政府任內第二度調薪。今消息曝光後，不少網友都在《批踢踢》討論，有人說「選舉近了」、「民進黨執政真的很好猜，選舉到了」、「選票贏了」、「選舉到囉，各位稅金準備好沒」、「政府真的好有錢」，但也有人說，表面上幫公務員加薪 實際上這幾年砍的更多。

另外還有網友在本網新聞留言指出，「未蒙其加薪之利，先受其物價先漲之害」、「早該調了」、「人民需要紓困時期，結果公務員可以大幅加薪？」但也有人直言，「超爽的，我加薪了」。

行政院主計總處表示，明年軍公教現職人員待遇調漲所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元；另外，退休人員月退休金是否調整，相關機關尚在研議中，惟為彰顯政府照顧軍公教退休人員生活，暫匡列10億元。