新竹縣尖石鄉日前發生混種比特犬咬死人的意外，案發後，新竹縣家畜疾病防治所立即調查此案，由於該犬恐有傷人之虞，因此勸說范姓女飼主將犬隻送至收容所「看管」，家畜所也預計有條件開放認養，但認養人須有訓犬能力、足夠空間，最快預計在11月中開放。

此案發生於今年10月初，53歲的徐姓男子因至朋友家飲酒作樂，未料卻遭比特犬傷及下半身及腿部大動脈，不幸過世。案發後，家畜疾病防治所也前往現場會勘，發現范女雖有將鐵鍊拴好，但時常有鄰居、親友前往串門子，無法保證不再發生相關的意外，因此勸說范女將比特犬送至收容所安置。

該犬20日入所，因生性較為兇猛，一周來並無志工遛狗，據了解，由於該犬已經轉手過多個飼主，僅能推測牠年約5歲，正值青壯期，而在范女前一個飼主共養育3年，因市區空間不夠，而委請住在山區的范女代養，在發生意外前，范女已經飼養6個月許。

家畜所指出，該頭混種比特犬生性活潑，目前獨居在大鐵籠中，由於其他犬隻都有志工定期遛狗、散步，但因混種比特犬曾出過事，又較為兇猛，擔心難以控制，尚無「放風」資格。

不過若終生在收容所生活，對於該犬來說過於殘忍，新竹縣家畜疾病防治所計畫在評估後，採取有條件認養方式，讓混種比特犬有不同的生活，不過認養人須具備訓犬的知識及技巧，並有足夠空間讓牠活動，

家畜所評估，最快將於11月中開放認養，若無法找到適當飼主，可能訓練轉型成工作犬，最壞的打算，就是在收容所內終老。