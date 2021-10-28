今天稍早湖人在缺少詹姆斯(LeBron James)狀況下對上雷霆，此戰明星控球後衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)期望能再繳出上一場好表現幫球隊拿下勝利，但事與願違，在最多領先達26分情況下湖人卻被逆轉吞敗，而韋斯布魯克繳出尷尬「大四喜」，除拿下大三元外失誤多達10次，加上不及格命中率，此戰無力回天。

Westbrook v. OKC Thunder after what he felt was a disrespectful dunk by Darius Bazley. Led to a Russ ejection.



He finished with:

• 20 points

• 14 rebounds

• 13 assists

• 10 turnovers

• 2 technicalspic.twitter.com/YSEEMpKFSy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 28 2021

韋斯布魯克拿下20分14籃板13助攻「外帶」10次失誤，投籃20中8命中率40.0%、外線8中2命中率25%、罰球3中2，場上正負值是差勁的-12，為全場第二糟，雖然拿下大三元，但他的投籃仍不穩定，尤其是三分線，還有10次失誤，下半場比賽沒辦法有效幫助球隊，另外全隊防守也越來越鬆散，第三節被雷霆打出41：23攻勢。

此戰詹姆斯不在，不少人認為韋斯布魯克能像昨天對馬刺一樣再爆發，確實他繳出過去自己擅長的全面身手，不過同樣問題仍一再浮現，若要說詹姆斯在場影響他的發揮，現在恐怕不怎麼能說服人，5場比賽下來韋斯布魯克外線命中率僅23中4(17.4%)，場均失誤多達6次，對灰熊一戰他送出9次失誤，今天更破了雙位數。

An unfortunate sequence of events:

*Thunder up 3

- Malik Monk airballs 3-pointer

- OKC turnovers inbounds pass

- Melo airballs potential game-tying 3



Lakers lose 26 point lead. 🤯



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上半場他數據飆升非常快，和全隊打出流暢攻防，但下半場這批老球員們似乎又耗盡體力，防守端頻頻出現漏洞，外線更無法投進，韋斯布魯克在場上與安東尼戴維斯配合相當糟，兩人常常想進行擋拆，但執行卻很不到位，只能交給戴維斯在禁區單打，另外對上灰熊狂砍28分的安東尼(Carmelo Anthony)超低迷，外線僅8中1，關鍵時刻還投出空檔大麵包。

Russell Westbrook reached 7000 career rebounds tonight joining Oscar Robertson Jason Kidd and LeBron James as only players with at least 7000 rebounds and 7000 assists. pic.twitter.com/Nu1dGUktzS — NBA History (@NBAHistory) October 28 2021

韋斯布魯克比賽最後還失去理智，雷霆球員貝茲利(Darius Bazley)讀秒階段快攻暴扣讓他不滿，直接衝上前找對方算帳，雙方一度起了爭執，最後韋斯布魯克慘遭驅逐出場，比賽表現不佳就算，還失去了面子。唯一慶幸的是他抓下生涯第7000個籃板，成為繼「大O」羅伯森(Oscar Robertson)、奇德(Jason Kidd)、詹姆斯後第四位生涯籃板、助攻都超過7000球員。