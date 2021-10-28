新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心表示，考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經評估後，宣布11月2日至11月15日維持2級警戒，並在11月2日起放寬口罩、飲食、人流等防疫限制，包括溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合不用戴口罩，以及開放雙鐵車廂、客運、遊覽車、電影院、KTV、網咖可暫時脫口罩飲食，取消公共場所人流管制。

同時開放無陪侍服務的歌聽、舞廳、夜總會等八大行業可有條件開放營業。至於有陪侍服務的業者，需等到11月16日起，符合相關防疫規定也可以開放。

指揮中心表示，一、二級警戒期間，民眾外出仍須全程戴口罩，但在特定條件下可脫口罩，包括室內外從事運動或唱歌、室內外拍攝個人或團體照時、農林漁牧工作者於空曠處，如：田間、魚塭、山林工作時、在山林、森林遊樂區及海濱活動時，以及溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合，可免戴口罩但應隨身攜帶或準備口罩，在本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴上。營業場所及公共場域應落實實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

在室內外運動、唱歌、泡溫泉等可不用戴口罩。(指揮中心提供)

與此同時，指揮中心也宣布屆時將同步取消集會活動人數上限、營業場所及公共場域人流控管、總量管制、藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等的室外人數降載規定。

此外，指揮中心也准許開放台鐵車廂、高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班、船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所得暫時脫口罩飲食。而歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院等，若無陪侍服務，符合防疫管理得有條件開放。

八大場所11月2日起無陪侍且符合防疫規定者，可開放營業。(經濟部提供)

指揮官陳時中表示，無陪侍者可以準備開放，有陪侍的要等到11月16日起，若符合規定也可以開放，由於擔心外界誤解，他強調是在合法條件下才允許開放。至於針對八大從業人員的要求會不會延伸到其他行業？他表示，其他的例如長照機構、幼兒園都有一些規定，不過對於這些可能有「人與人的連結」比較多的場合，對疫苗的要求會相對嚴格。