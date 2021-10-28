大陸女星范冰冰在2018年經歷陰陽合約風波，重創形象和演藝事業，儘管范冰冰積極復出演藝圈，無奈范冰冰形象和聲勢已大不如前，不過今（28日）陸網卻爆出，范冰冰、李晨其實結婚過、後來又離婚，引發熱議，對此，范冰冰和李晨工作室也都陸續發聲回應了。

40歲范冰冰和42歲李晨在2015年合作古裝劇《武媚娘傳奇》結緣，小倆口事後大方以「我們」二字認愛，兩人也不吝嗇公開放閃，小倆口情到濃時曾來台上《康熙來了》曬恩愛，范冰冰甜喊李晨是她「最後一個男朋友」，李晨更在范冰冰在2017年、過36歲生日時求婚成功，正當兩人準備籌備婚事時，范冰冰卻在2018年爆出陰陽合約事件。

范冰冰因陰陽合約被罰款40億，但仍救不回重創的形象和演藝事業，范冰冰和李晨的戀情最後在2019年也以分手收場，雙方雖然4年情斷，不過彼此未有惡言、看來是和平分手，不過娛樂博主今卻爆出，范冰冰和李晨其實是結婚、後來又離婚。

范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，重創形象和演藝事業。（圖／本報系資料照片）

對此，李晨工作室則在微博駁斥，強調是造謠「網路並非法外之地，本工作室堅決通過法律途徑捍衛李晨先生的合法權益，絕不姑息」，而范冰冰工作室則是在該博主留言：「您所發布的這條微博中，所涉及到關於范冰冰女士的新聞內容純屬捏造，不屬實，希望您將不實內容予以刪除」，而該博主事後則把發文刪除。