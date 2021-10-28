《英雄聯盟》世界大賽晉級準決賽的4支隊伍出線，韓國賽區（LCK）就包辦了其中3支，分別是DWG戰隊、T1戰隊以及Gen.G戰隊，其中更驚人的結果，他們在8強賽中都以直落3的壓倒性成績擊敗對手取勝；另一方面，EDG戰隊在中國（LPL）內戰中擊敗皇族RNG後取得準決賽門票。4支隊伍預計將在本週六、日晚間8點進行準決賽。

《英雄聯盟》世界大賽晉級準決賽的4支隊伍出線

10/30（六）20:00 DWG戰隊 @ T1戰隊

準決賽第1場比賽由2020年世界大賽冠軍的DWG，與擁有3個世界大賽冠軍頭銜（2013年、2015年、2016年）的T1交手。DWG目前在本屆賽事未嘗敗績（9戰全勝），八強賽面對馬德里獅子（MAD），即便是來自歐洲的雄獅也無法憾動韓國的無敵艦隊，最終DWG以直落3的結果拿下勝利，從比賽內容來看，DWG不僅順風局打得好，逆風局同樣打得好，第2局在MAD經濟領先逾6000的巨大優勢之下，DWG藉著ShowMaker、Khan等選手的精彩操作，幫助隊伍在團戰中扳回劣勢並贏得勝利；與MAD的比賽，DWG合計3局打出70／42／150，KDA值5.2的成績。另一方面，由英雄聯盟精神領袖Faker所領軍的T1，八強賽面對同樣來自LCK的隊伍HLE戰隊，這場韓國內戰，最終T1同樣以直落3的成績擊敗對手晉級，從比賽內容來看，T1在上、中二路都有不小優勢，不僅多次打穿對手Morgan所在的上路，HLE的中路Chovy也罕見地受到壓制；與HLE的比賽，T1合計3局打出43／11／107，KDA值13.6的成績。整體來說，T1在世界大賽上的表現遠優於他們在LCK夏季決賽時的表現，也是目前看起來唯一有機會在DWG手中拿下勝利的隊伍。本場比賽，雙方實力落差不大，勝負難料，推薦（1）讓分：T1戰隊＋1.5（局）勝。（2）大小：大4.5（局）。

10/31（日）20:00 GEN.G戰隊 @ EDG戰隊

準決賽第2場比賽由LCK第3種子GEN.G與LPL第1種子EDG交手。來自韓國的GEN.G，八強賽面對自入圍賽（Play-In）過關斬將一路打進淘汰賽的黑馬C9戰隊，GEN.G的中路及打野選手Bdd與Clid不給對手任何創造奇蹟的機會，同樣以直落3、壓倒性的成績輕鬆拿下勝利，GEN.G合計3局打出53／25／124（擊殺數／死亡數／助攻數），KDA值7.1的成績。另一方面，EDG在八強賽與皇族RNG交手，雙方有來有往鏖戰5局，最後在關鍵的第5局，EDG打野選手Jiejie個人貢獻13次助攻、83%的參戰率帶領隊伍拿下比賽勝利；EDG在該場比賽打出KDA值4.3的成績。本場比賽，GEN.G在中路及打野的優勢略大於EDG，且GEN.G在世界大賽中所展現的穩定度也優於EDG，看好GEN.G有機會贏得比賽，推薦（1）讓分：GEN.G戰隊＋1.5（局）勝。（2）大小：小4.5（局）。（3）特別項目「冠軍來自哪一個賽區」：韓國賽區。