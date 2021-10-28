全美零售聯合會（National Retail FederationNRF）周三表示，今年美國節日銷售額估將成長逾10%，並再創歷史新高，因消費品製造大廠和主要零售商正全力防止供應鏈中斷導致熱銷的玩具和遊戲無貨可賣。

美國最大的零售業商會NRF預估，11月和12月的銷售額將成長8.5%～10.5%，從去年同期的7773億美元增長至介於8434億～8590億美元，創下歷史新高。

這些數據不包括汽車經銷商、加油站和餐館的銷售額。

該商會表示，當公司調漲價格以對抗通膨時，所得增加和超乎以往的家庭儲蓄讓消費者願意花較多的錢購買商品。且儘管上周的一項調查顯示消費者對商品供應短缺感到擔憂，但今年對節日產品的需求仍異常強勁。

NRF首席經濟學家Jack Kleinhenz表示，如果零售商可以保持貨架上有商品可以販售，且商品能趕在聖誕節前抵達，這可能是一個相當亮眼的節日銷售季。

NRF並指出，國際旅客到來，也將進一步提振零售銷售力道。美國已經宣布將放寬邊境管制，自11月8日起，已完整接種疫苖的國際旅客可以入境美國。