直播主連千毅近期話題不斷，先後跟鄧佳華、澎恰恰和徐亨等人合作擦出火花，創下破百萬的高流量，但今（28日）他無預警拋引退震撼彈，將賣掉年收8億的粉絲團，引起外界譁然。

連千毅28日在臉書透露，因為喉嚨聲帶長繭，準備動第二次手術，預計休養三、四個月，加上投資的科技公司即將在明年上市，目前已達到直播業界的巔峰，創造幾百萬人同時觀看的紀錄，感到相當滿意，「急流湧退是階段性任務的想法，預計將粉絲團出售，年營收最高8億多，業界數一數二的流量，價錢不低，一線直播業者，可來洽談」。

由於消息來得又急又快，把眾多網友嚇一跳，不捨地留言：「這麼好的公司，應該找人接下去，怎麼會賣掉，太可惜了」、「那就看不到連董了」、「保重身體」、「辛苦了，帶給那麼多人歡樂」、「史上算是一個傳奇，一個天花板」也有人好奇鄧佳華是否因此失業，「以後看不到你直播罵佳華了，那該怎辦」、「希望上市公司能留個掃廁所位置給佳華」。

連千毅和資深藝人澎恰恰最近上演羅生門，雙方一開始合作破局，一度隔空嗆聲，未料25日無預警合體直播，乍看之下大和解，澎恰恰事後卻發文表示兩人是意外同台，讓連千毅非常不開心，打臉澎恰恰的說法：「早在一周前就敲定好澎哥，讓他來登台，並不是什麼巧遇！」放話封殺澎恰恰，往後拒絕同台合作。

當天找連千毅和澎恰恰直播的泡菜吳姓老闆則出面還原真相，強調雙方都沒有錯，只是一場誤會，澎恰恰跟連千毅都是產品代言人，才會邀請兩人同台，原本時間訂在月底，他臨時改時間，澎恰恰開車過來，時間有所耽誤，才會產生心結，已和兩邊溝通過，希望事件能圓滿落幕。