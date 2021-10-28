民進黨前黨主席施明德日前被動證實創黨主席江鵬堅是調查員，引發震撼，近日不少民進黨人士跳出來捍衛江鵬堅；施明德妻子今接受網路媒體專訪表示，民進黨2000年執政後，至今所有辯護律師，不管官位多大都不給真相，這點難道不構成合理懷疑嗎？為什麼民進黨那麼怕真相？「民進黨害怕民進黨是臥底特務建立的黨嗎」？霸佔的黨嗎？

施明德妻子、施明德基金會董事長陳嘉君，今接受《震傳媒》主持人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，提到民進黨創黨一事指出，民進黨組黨這種大事不可能一蹴可幾，過去雷震組黨，加上美麗島事件出現「沒有黨名的黨」，對施明德來說他早就把黨組好了，

陳嘉君說，後來發現國民黨被證實有派特務進行暗殺等活動，施明德在1985年4月1日宣布絕食，並發表絕食聲明：「為表示對恐怖政策的誓死反對，及祈求國族祥和，決定無限期絕食。」

陳嘉君說，絕食聲明後面也附了一封給前總統蔣經國先生的信，「請總統先生特赦高雄事件(美麗島事件)除了本人以外的國內外反對運動人士，促成國家團結與和諧，也請總統先生依據憲法使民主政治正常化、制度化，並尊重在野團體的合法權益與地位。」

陳嘉君指出，施明德不是要組一個新的黨，而是希望國民黨能承認這個「沒有黨名的黨」的合法權益與地位，施明德為實現政治訴求，從1985年4月1日跟國民黨周旋到1990年5月21日才出獄。

陳嘉君提到，施明德在過程當中曾多次表示，黨外的人一直想修改或是扣留他的絕食聲明，以及不在黨外提起他的名字。於是施明德請妹妹去找艾琳達（施明德前妻），艾琳達因此也組織一群人宣布要與施明德一起絕食到死，這件事在海外台獨鄉親之間引起很大迴響，而在台灣的黨外人士卻假裝施不存在，想要忽視他。

陳嘉君說，對這段歷史印象深刻是因為自己就是那些黨外人士，那時她雖然非常年輕，但謝長廷、陳水扁、江鵬堅等人的第一次選舉，她都在現場。更質疑為何黨外人士為甚麼都沒人要李施明德，這簡直不像樣。

陳嘉君指出，自艾琳達、許信良、陳婉真等人也要絕食，施明德就請妹妹要求許信良在美國組黨並遷黨回台，所以許信良在1986年7月就把台灣民主黨組好，也準備回台，然而在這樣的壓力底下，黨外人士卻還不願意組黨。

陳嘉君說，這些事情都是有憑有據，現在歷史寫民進黨組黨歷史是10天前秘密開會，「以為人家（情治單位）不知道？」

黃光芹問，「所以許信良在海外已經有台灣民主黨籌組計畫，可是卻突然有人突襲式在圓山飯店組黨？」

陳嘉君表示，江鵬堅就是第一個臥底特務，謝長廷也是，「告訴我民主進步黨出生是怎麼樣的一個黨？」自2000年政黨輪替後，從來沒辦法完整看到歷史檔案，「真相為什麼不讓人民知道？難道就是因為你們（民進黨）是臥底的嗎？」