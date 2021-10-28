美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）

海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，至今已將近1個月，但據熟知初步調查結果的4名消息人士透露，在維修評估持續在關島進行之際，美國海軍還是不確定，它究竟撞到甚麼。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網27日報導，消息人士說，雖然幾項調查正在進行，但到周二下午為止，還沒確認「康乃狄克」號在海底下撞到的物體。

熟知調查的兩名國防官員說，初步跡象顯示，它在南海撞到的是海丘，但調查人員尚未證實。而《政治》（POLITICO）新聞網本月稍早報導，可能撞到海下地物。

美國太平洋艦隊潛艇部隊發言人菲爾姿（Cindy Fields）說，司令部對「康乃狄克」號在南海撞到甚麼並沒有新說法。她指出，美國太平洋潛艦隊司令部（COMSUBPAC）正在進行艦上安全調查，而駐日本的美國第7艦隊則在監督司令部調查。

兩名國防部官員說，攻擊潛艦前部受到撞擊，損壞了前壓載艙，迫使它浮上水面航行一星期才到關島。而4名消息人士都證實，就如同美國海軍在公開聲明中所說的，潛艦撞及物體時，艦上的反應器艙並未受損。菲爾姿說，自從它返回關島後，仍在接受修復範圍評估。

相關團隊將先決定，「康乃狄克」號需要接受哪些修復，才能安全離開關島，接著再接受進一步修理。而為潛艦進行重大修復最近的乾塢在夏威夷，至於第二近的乾塢，則是在靠近「康乃狄克」號華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）母港的普吉特海灣海軍造船廠（Puget Sound Naval Shipyard）。

就在美國海軍設法修復「康乃狄克」號，並進行相關調查時，北京不斷指控，美方在隱瞞事故細節。中國大陸外交部發言人趙立堅26日說，「中方已經多次對有關事件表示嚴重關切，要求美方作出澄清。然而直到今天，我們所看到的，也只有美國軍方拖延許久才發表的語焉不詳的簡短聲明，以及美方通過消息人士證實的出事地點。美國在南海這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方的意圖。」