一名向來不吃魚的60多歲的婦人，某天卻帶著一隻石班魚回家煮，老公當場質疑誰送的?婦人一緊張隨口說朋友送的。老公對其怪異行徑起疑，於是要女兒跟蹤媽媽調查，質並私下偷看老婆手機，赫然發現老婆竟然跟住家附近水果攤老闆大搞婚外情，水果攤甚至還要求婦人跟老公發生性行為時要收錢，甚至安撫婦人通姦無罪，老公當場綠光遮頂，告上法院求償100萬，法院審理後判婦人及小王應連帶賠25萬元。

根據判決書記載，原告與妻子婚姻關係已存續42年。但是老公發覺於109 年1 月至6 月間，妻子常不交代行程即出門，回家時帶著水果、石斑魚等平常不會購買之物品，且常由水果攤老闆機車載送，出入頻繁。

丈夫私下查看妻子的手機聊天紀錄，發現他和水果攤老闆手機對話，甚至有「打炮」之性行為用語，且2 人之行為，非但親戚朋友、甚至連兒子、女婿均知悉，請求水果攤老闆賠償100萬元。

法官認為，水果攤老闆知道東窗事發，竟還向人妻題議，要向老公收取性行為之費用，人妻還說，家人在調查2 人後，未來會低調一點，並表達很想念老闆，小王老闆也回「想妳愛妳」表示愛意，顯示男方非常在意人妻與老公發生性行為而生妒嫉，並在通話中互訴情意，顯示2人間已屬男女朋友之交往關係。

法院調雙方通話紀錄，發現人妻當時已發現姦情曝光遭到家人跟拍，還去問水果攤小王該如何處理。小王當場回人妻表示，「我們2 個去打炮，他們去拍我們喔」，甚至提醒人妻不要和老公發生性行為，人妻也貼心地安撫表示「我不給他那個」，小王不放心還一再提醒，「你就不要給他幹，我挺你，你知道嗎？不要讓你老公知道我有打電話給你，要消掉喔。證據再說，沒證據都不要說，通姦無罪啦。」

法官根據事證，不採信水果攤老闆說法，認定他和人妻有逾越男女分際的交往，因此判兩人依賠25萬元，可上訴