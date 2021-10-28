台灣雲嘉南沿海牡蠣養殖盛行，多以保麗龍浮具做為蚵棚浮力來源，使用年限為2年至3年，每年5、6月受到氣候影響，即有許多保麗龍因大浪及強勁水流導致破碎，沖上嘉義、台南海岸，為改善此海岸汙染問題，近年漁業署推廣使用EPP浮具替代保麗龍浮具。但黑潮海洋文教基金會發現，密集的強降雨同樣造成許多蚵棚被沖毀，綁在蚵棚上的浮具不論是保麗龍或EPP材質，同樣難逃破碎的命運。

據黑潮海洋文教基金會2018年調查發現，台灣沿海塑膠微粒污染現況調查，並針對最嚴重的東北與西南海域，綜合海上及陸上結果發現，調查結果趨勢相同，以東北海域塑膠微粒數量最多，且數量最多的季節皆在夏季；進一步分析指出，2個海域、4個季節皆以硬塑膠比例最高，而發現夏季時發泡塑膠（保麗龍）比例高於其他季節，其中發泡塑膠最大的來源就是養殖漁業的浮具。

黑潮海洋文教基金會發現，密集的強降雨同樣造成許多蚵棚被沖毀，綁在蚵棚上的浮具不論是保麗龍或EPP材質，同樣難逃破碎的命運。（晁瑞光提供／林良齊台北傳真）

黑潮海洋文教基金會指出，目前EPP材質製成的浮具，被政府視為替代保麗龍浮具的解方；但如台南市政府在年公告的「EPP浮具及PE浮具公告標準表」，在表中僅針對兩種浮具的製作材質、體積、重量等項目進行規範，並無浮具耐受度標準。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，缺乏測試的情況下，中央和地方機關花費4千萬元補助蚵農購買5萬顆EPP浮具，如今EPP浮具破碎後的顆粒也被沖上岸，顯然替代材質無法解除環境危機；累積多年的保麗龍碎屑與EPP顆粒混雜於海岸上，浮具破碎問題依然無解。

黑潮海洋文教基金會建議，漁業署應邀集海洋保育署、環保署等相關單位，制定完整浮具標準規範，同時應導入循環經濟思考，考慮回收處理再利用方式，並進行測試以評估浮具耐受性；制定各項標準及使用規範後，協助廠商依標準製造，輔導蚵農依規範使用、回收處理，才能確實解決浮具破碎帶來的汙染問題，讓牡蠣養殖產業得以永續發展。