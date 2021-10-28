英國在台辦事處代表鄧元翰28日拜會新竹市長林智堅，雙方就竹科發展、淨零排放、大新竹合併升格議題交流，鄧元翰指出，新竹市是在科技上非常先進且成熟的城市，雙方可以就科技發展進行進一步的交流。

林智堅今天與鄧元翰先就環境議題交流，鄧元翰表示，英國辦事處致力推廣氣候行動倡議，今年首度舉辦「最佳企業氣候行動獎」，表彰在台企業對抗氣候變遷所付出的努力。

林智堅則指出，蔡英文總統今年在國慶演說中提到，台灣淨零排放目標應與國際同步，此外台積電也積極與地方政府合作，由市府提供公園綠地面積植樹，並請來專業團隊評估計畫。

另談及竹科面臨的機會與挑戰，林智堅表示，竹科分布新竹縣、市，在治理上碰到許多問題，尤其自美中貿易戰及疫情過後，全球供應鏈重組，全世界更關注台灣半導體產業發展。

竹科年產值有1.24兆，今年上半年產值就突破7500億，比去年同期增加31.42％，評估全年可能會超過1.5兆，成長50％。

為讓竹科更有競爭力，他在今年9月提出大新竹合併升格倡議，以達到事權統一，提供更有效率的協助，另外為強化竹科發展，市府提出竹科X計畫，透過都市計畫活化土地獲中央支持，未來將投入183億元著重AIoT智慧物聯網發展。

林智堅同時表示，未來大新竹合併升格後，財政規模變大有助於城市發展，也能解決更多民生問題，大新竹要合併升格，才能讓台灣的科技產業更有競爭力，讓城市發展更好，人民生活才會更好。

民政處表示，台英雙邊貿易過去3年增長 28％，在智慧財產權、能源和農業3項領域已經建立產業貿易對話機制。放眼未來，雙邊在貿易與投資、氣候變遷、科技、教育以及共享價值等既有的堅實基礎上，可進一步深化台英關係。

此外，人才相互流通是全球化趨勢，英文能力為專業技術以外最重要的國際競爭力，配合推動雙語國家政策，新竹市盼與英國在台辦事處積極合作，培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。