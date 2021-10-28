前中華女排舉球員楊怡真，在2020年初企業排球聯賽15年賽季結束後，決定再次挑戰旅外，雖然在全球新冠肺炎疫情下意外多等一年，但也在近日傳出好消息，楊怡真將加盟秘魯聯賽常勝軍U. San Martín（USMP），感受南美洲熱情新球風！

楊怡真自2012年加入企業排球聯賽，企業9年至12年連續4年獲得最佳舉球員獎項。2018年首度旅外加盟義超女排聯賽Lardini Filottrano，成為台灣首位旅義的女性球員。返台加入極速超跑一個賽季同樣獲得最佳舉球員。決定再度挑戰旅外後雖因疫情耽擱一年，所幸在全球疫情逐漸獲得控制下，收到來自秘魯的USMP邀請，將成為該隊伍以及秘魯聯賽的第一位亞洲球員。

在一年的等待期中，楊怡真也按照對現役球員的要求，為自己安排體能及技術課表，保持狀態並積極與排球經紀人洽談，才能獲得這一紙得來不易的合約。楊怡真說：「雖然秘魯是一個相對陌生的國家，但我覺得球員生涯是很有限的，有這個舞台跟機會就應該要好好把握，在30歲之前，我想要盡量去做我可以做的事，比起等待的恐懼，我更期待的是挑戰。」

USMP自2011-12賽季加入秘魯聯賽以來，9個賽季中已經獲得5金3銀的傲人成績，在2015年的南美洲俱樂部錦標賽上更一舉拿下銅牌。不僅在秘魯，在南美洲亦是著名的俱樂部，今年賽季除了招攬來自中南美洲的球員外，更首度邀請亞洲球員加盟。

楊怡真表示，女子排球是秘魯除了足球外第二大受歡迎的運動，加上USMP是一支年輕的隊伍，成員許多來自秘魯的國家隊及青年隊，她已經開始期待能跟新隊伍一起「瘋」。

楊怡真說：「與其說希望在技術上進步，我更想要有不一樣的體驗跟刺激，南美洲的文化跟球風跟台灣相差非常大，很期待可以透過這段體驗開拓不一樣的視野跟經驗。」楊怡真將於30日出發前往秘魯，賽季將於12月開打至明年4月中旬結束。