中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，截至10月27日止，疫苗第一劑接種人口涵蓋率已達70.01％、第二劑已達30.87％，劑次人口比100.88(劑/每百人)，全國已接種約2363.7萬人次，提前達成接種目標。

指揮中心說明，我國參照「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家委員建議訂定疫苗接種政策，自3月22日起陸續開打，提供醫事人員、防疫人員、維持治安等社會機能人員、以及維持機構及社福照護系統運作等對象接種疫苗，後續亦開放75歲以上長者接種，納入孕婦及關鍵基礎設施等對象且逐續開放65歲以上至第10類對象(50至64歲)；並自本年6月7日起，推動疫苗大規模接種作業提供民眾免費施打疫苗。

指揮中心進一步說明，隨著國內自行採購疫苗逐續到位，以及其他國家與國內企業陸續捐贈疫苗，持續推動接種作業，逐步開放全民接種，目前國內疫苗各類風險對象醫事人員、防疫人員之兩劑接種完成率已超過85％，65歲以上長者第一劑接種涵蓋率超過78％、第二劑接種完成率亦超過67％，機構及社福照護系統運作等對象第二劑接種完成率亦達56％。

指揮中心表示，在中央及地方政府努力下，10月底前提前達成第一劑接種涵蓋率70％、第二劑接種率達30％之目標。