新增6例境外移入COVID-19確定病例 15:012021/10/28 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本（案16499）、美國（2例，案16500、案16501）、英國（案16502）、吉爾吉斯（案16503）及蒙古（案16504）入境，入境日介於今（2021）年10月12日至10月26日。 新增8例境外移入COVID-19確定病例 本土、死亡＋０ 今增8例境外移入 7人突破性感染 #COVID #確定病例 #多歲 #入境 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳11月1日鬆綁邊境限制 結束近600天防疫鎖國 11:432021/10/27 國際 台中婦打AZ後腳踝暴痛 住院3周死亡 12:082021/10/28 生活 新加坡單日確診飄破5000例 準備更多ICU病床 02:232021/10/28 國際 第1劑疫苗涵蓋率7成 預估今達標 04:102021/10/28 社會新聞 陸增50例本土個案 內蒙古累計破百例確診 14:012021/10/27 兩岸 內蒙疫情未趨緩 額濟納旗嚴禁擅自外出 04:102021/10/28 產業財經 第9批BNT疫苗抵台 10／29還有一批會到貨 08:342021/10/28 生活 拚第2劑疫苗覆蓋率 蘇貞昌喊話：盼年底達到6成 12:302021/10/28 生活 新北金山中正路新增號誌 提升行車安全 12:522021/10/28 寶島 波灣債績效靚 抗波動核心優選 04:102021/10/28 投資理財 綠色通行零居檢 阿中：過年後有機會 04:102021/10/28 社會新聞 生活熱門新聞 王必勝正宮身分起底「神經學權威」 仙氣正面照曝光 - 生活 第三波動滋券幸運兒抽出 10組身分證號碼中獎500元 - 生活 高雄首家秀泰影城11／3開幕！首3日看電影100元 - 生活 王必勝爆不倫戀 正宮是「榮總美女醫師」 友人揭兩人關係 - 生活 第12輪疫苗預約剩6萬個名額 莊人祥：不會再加開 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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