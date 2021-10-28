中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為2例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自日本（案16499）、美國（2例，案16500、案16501）、英國（案16502）、吉爾吉斯（案16503）及蒙古（案16504）入境，入境日介於今（2021）年10月12日至10月26日。