ITF台北國際旅展11月5日即將登場，「老爺酒店集團線上旅展」提前於11月1日中午12時開賣至12日，民眾線上購券後可選擇實體或電子票券，即買即用。此次旅展亮點推出10家飯店「聯合通用券」、全新「一個人旅行券」及「指定飯店限定券」等3大重點商品。

業者表示，今年一大亮點是開放老爺聯合住宿券也能到老爺關西球場打球，住飯店、打高爾夫一券通用，老爺旅展票券適用據點多、用法靈活，線上旅展單筆滿1萬元可抽頂級套房住宿券，滿2萬再抽最高獨得20張聯合住宿券大獎，獎品總價值高達125萬元。

老爺酒店集團「2999元聯合住宿券」及「1680元聯合餐飲券」可於全台老爺使用，聯合住宿券效期長達1年半，持1至4張除了可選擇於10家飯店入住2至4人外，憑1至3張住宿券可享「老爺關西高爾夫球場」2至4人果嶺費，還能以較平日擊球價更超值的方案享受，最低折扣約5折。

明年4月底前持1張住宿券到老爺會館雙館，加碼享住2間或連住2晚；溫泉季來臨，礁溪老爺另推4張券可入住「三人和式山景套房」1泊2食，較原價2萬4640元可省下1萬2644元。老爺住宿券多元靈活的使用方式，搭配線上滿20張送2張、滿30張送3張，換算下來每張只要2727元，適合好友相揪團購。

「老爺聯合餐飲券」通用於老爺飯店13家餐廳，線上旅展享買10送1、買20送2，以此類推。另外，看好「獨旅」市場興起，礁溪、知本及北投3大溫泉飯店聯手推出全新商品「一個人旅行券」，每張7500元可任選北投、礁溪或知本老爺單人1泊2食。

礁溪老爺今年再度推出「1萬6500元樂活假期」，住1晚豪華溫泉套房加贈露營區體驗，線上展期12天每日限量50套。另有「9999元兒童風格野營」3天2夜線上限量20組，以及適用單人或多人聚餐的「4800元雲天自助午餐家庭套券」，買5送1，線上旅展限量200組。

南港老爺首度發行「熊讚聯名主題房套券」，每套6999元可住「熊讚摩登房」及「熊讚露營房」各1晚。（老爺酒店集團提供）

知本老爺「雙人精緻客房一泊二食」再度回歸，每張6300元再享買10送1，線上限量800套，或可選擇北投老爺「雙人景緻客房一泊一食」，每張6666元再贈館內消費金666元，買6送1團購更划算，台北老爺「和風假期」每晚3288元含早餐、日式下午茶2客，南港老爺首度發行「熊讚聯名主題房套券」，每套6999元可住「熊讚摩登房」及「熊讚露營房」各1晚，適合親子、熊讚粉共眠。

雙人或闔家暢遊西部，推薦台中大毅老爺「雙人風格套房」加贈兒童免費入住，或台南老爺「四人家庭客房」，每張皆為3999元，或可直接購買「4998元台中X台南雙老爺套券」一次玩遍2大城市。

此外，餐券也銷售頗夯，台北老爺「明宮片皮鴨二吃餐券」每張1988元，較原價省400元，新竹老爺「Le Café咖啡廳單人餐券」每張700元，南港老爺「Soft Kitchen午間套餐餐券」每張680元，買5送1，北投老爺「PURE法式餐廳餐券」每張1599元，可兌換1780品味套餐1客及沐泉療中心使用1次或加贈冷前菜一道好禮2擇1，買6送1。