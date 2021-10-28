最終他找上彰化醫院整形外科醫師呂明川求助，透過微創手術移除發炎靜脈後，才讓張先生揮別小腿爬滿蚯蚓之苦，讓他直呼，終於可以穿上短褲外出了。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名60歲的張先生飽受下肢靜脈曲張之苦，整隻小腿像是爬滿蚯蚓一樣，看了令人怵目驚心，一不小心碰撞就容易出血，造成生活上的不便，最終他找上彰化醫院整形外科醫師呂明川求助，透過微創手術移除發炎靜脈後，才讓張先生揮別小腿爬滿蚯蚓之苦，讓他直呼，終於可以穿上短褲外出了。

呂明川指出，張先生是一名廚師，工作都要站著數小時，靜脈曲張已經10多年，本來不想理會，但越來越癢、甚至會腫脹、痛，特別是左小腿，只要稍微碰到就會流血，而且很難癒合，嚴重的靜脈曲張可能引發深層靜脈栓塞、肺栓篩等，因此建議民眾還是要處裡比較好。

呂明川說，靜脈區章最大的主因就是久站，像是餐飲業、百貨公司服務員、髮型設計師、空姐、賣場人員、護理師等都是常常久站的人，靜脈曲張成因就是靜脈中有瓣膜助於血液向下順流，閉合時可防止血液逆流，當下肢壓力過高，瓣膜閉合的能力變弱，發生血液逆流，使得血液囤積在靜脈中，導致血管腫脹、變形。

呂明川說，張先生的靜脈曲張已經很嚴重，小腿像爬滿蚯蚓，不是吃藥就能解決的，若民眾發現有靜脈曲張情形，最好盡快就醫，也建議久站的民眾，每小時要活動一次，坐下維持正確姿勢，不要翹腳，睡前也能將腿抬高，高於心臟位置，一察覺有靜脈曲張可能，也趕快救醫治療。