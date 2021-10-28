好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）墨西哥州拍攝電影《Rust》時，於片場使用道具槍誤傷工作人員，造成1死1傷的悲劇，經過警方調查發現，道具槍裡裝著實彈，造成整起事件發生的「兇手」則是副導戴夫霍爾斯（Dave Halls），而他本人也坦承自己犯了嚴重失誤。

意外發生一周後，聖菲縣警方指出副導戴夫霍爾斯坦承，他在將槍交給亞歷鮑德溫之前，沒有確實檢查槍裡是否有實彈，加上劇組的安全觀念不足，輕忽了這件事，甚至是過於自信不會有意外，才會導致憾事發生，戴夫霍爾斯也表示，自己是明顯失職。

武器使用專家坦言，亞歷鮑德溫當時在彩排，不知道槍枝裡裝有實彈，才會對鏡頭開槍，但其實不管槍內有沒有子彈，他都不該將槍口對準他人，工作人員Serge Svetnoy也怒批，劇組為了省錢才會聘請不合格的道具人員，間接害死一條命。

亞歷鮑德溫誤射導致42歲女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸部中彈不治，48歲導演蘇薩（Joel Souza）也身受重傷，在意外發生前幾個小時，部分劇組人員才在片場拿槍玩射擊遊戲來打發時間，彩排時戴夫霍爾斯將槍拿給亞歷鮑德溫，並告訴對方槍內沒有子彈，疑似環環相扣，最後才發生無法挽回的悲劇。