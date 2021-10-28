國內影集「廉政英雄」描述廉政人員辦案的精彩故事，也讓許多有志青年投考法務部廉政署，一展抱負！今天上午，法務部廉政署第47期廉政人員訓練班的12名學員，也前往新北市政府警察局進行實務訓練，他們從警局先進的情境打靶開始，親自體驗警察執行勤務的辛勞，及可能遭遇的各種突發狀況，讓實務與訓練相結合，發揮更大的效益!而這12名「廉政新兵」，將肩負政府「廉能肅貪」的重要工作，透過這次實務訓練，讓他們更具機智應變與臨場反應的能力，學員們直呼收穫滿滿！

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班的12名學員，也前往新北市政府警察局進行實務訓練，從情境打靶開始，體驗警察執行勤務的辛勞，及可能遭遇的各種突發狀況，讓實務與訓練相結合。(新北市警局提供)

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班的12名學員，也前往新北市政府警察局進行實務訓練，從情境打靶開始，體驗警察執行勤務的辛勞，及可能遭遇的各種突發狀況，讓實務與訓練相結合。(新北市警局提供)

新北市政府警察局局長黃宗仁說，新北市警局從105年8月起就率先推出全國最大的情境靶場，以電腦模擬瞬息萬變的治安情境，可呈現180°、300°環繞視野效果，有700多種情境模擬警察執勤狀況，如員警一邊盤查、一邊走位，除要跟螢幕中歹徒對峙，若警員判斷錯誤，歹徒還會發射塑膠子彈攻擊受測者，受測者還可能遭電擊，對比全新北市警方實彈訓練一次花費175萬元，情境靶場只要26萬元，價差近6倍，員警訓練採虛實交替、不與現實脫節的訓練模式，各種情境更能訓練警察應變能力。

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班的12名學員，也前往新北市政府警察局進行實務訓練，從情境打靶開始，體驗警察執行勤務的辛勞，及可能遭遇的各種突發狀況，讓實務與訓練相結合。(新北市警局提供)

法務部廉政署第47期廉政人員訓練班的12名學員，也前往新北市政府警察局進行實務訓練，從情境打靶開始，體驗警察執行勤務的辛勞，及可能遭遇的各種突發狀況，讓實務與訓練相結合。(新北市警局提供)

除了實際體驗情境打靶外，這12名廉政新血也前往新北市警察局參觀勤務指揮中心，這個負責全新北治安狀況的勤務中心，就如同警察的大腦，24小時都有執勤員警上班，除了必須受理民眾報案外，更要協調聯繫各分局，指揮調度線上巡邏員警，實施攔截圍捕、啟動快打、排除交通障礙、急難救援等等，相當辛苦。

這次參訪的12名廉政新兵，未來實際「上線」從事肅貪工作後，具有「司法警察官」的資格，執勤過程中他們也會碰上許多突發狀況，因此特別來新北市警局「取經」，他們當中多數都是大學法律系畢業，但像其中的黃姓學員是台大中文系畢業、周姓學員則是雲林科大創意生活設計系畢業的，跳脫所學且嚮往廉政辦案，才決定投考廉政人員從事肅貪工作，貢獻社會一己之力。

新北市政府警察局政風室主任簡敦仁在最後一堂課也分享自己多年擔任政風工作的經驗，他說：「廉能，不僅是一種工作方法，更是一種生活態度。」並期許這批新進的廉政新血將來能發揮所學，在工作崗位上發光發熱！