指揮中心證實，今天境外移入個案中，包含一名國籍航空機師，在居家檢疫第五天期間被驗出來，第二次派飛回來之後，居家檢疫期間快篩陰性，回來第五天陽性。且該名機師在七月多時打過兩劑BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

陳時中表示，其中一名美國境外移入是本國籍航空公司的外籍機組人員（案16501），曾在7月多打過2劑BNT，快篩陰性後派飛，5天後（檢疫期滿）檢出陽性，正在隔離治療中，相關人員還在疫調。

至於該名機師的基因定序還沒完成，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，機師已經經過兩次採檢，第一次Ct值29 、第二次28變化不大且是往病毒量大的地方移動。

羅一鈞表示，機師打過兩劑BNT，S抗體陽性表示疫苗有產生抗體，感染產生的Ｎ抗體是陰性，表示是急性期，剛感染不久。目前看起來推測是最近這段派飛美國期間在外站感染。但仍須詳細疫調，病毒基因序列會進行，每週公佈的都是Delta，可能也會是，但若是其他變異株就需要更多關注。

羅一鈞也表示，國內機組人員突破性感染事件，從九月出現桃園機師開始，至今目前有5例，包含國籍航空的國內、外航空機師。

然而，機組員居簡期間派非有爭議專家認為居家檢疫期間派飛會增加感染風險，是否考慮調整機組員檢疫措施?

指揮官陳時中表示，目前為止沒有要調整機組員的居家檢疫措施，居家檢疫期間派飛要快篩，希望藉此過濾，到底是之前或是之後的航程感染，還需要更多資料判讀。