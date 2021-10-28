「羅馬風味」慢燉國產紅羽土雞腿。（慕軒飯店提供）

坐落在台北市敦南林蔭大道上的慕軒飯店，GUSTOSO義大利餐廳主廚感受到入秋涼意，推出一系列以燉煮及燒烤為主軸的義式經典料理，運用各式香料費心熬煮，鋪襯出濃郁滋味來溫暖身心，「義饗好時光‧冬日慶典」每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配自助餐檯料理讓賓客盡情享用美食。

全新推出創意翻玩台式芥蘭羊肉的「手指灼燒」炭烤紐西蘭小羔羊排，義大利文Scottadito原意其實是指燙傷手指，後衍伸成因為羊排太美味即使燙手也無法抵擋誘惑拿起來大快朵頤，小羔羊排經浸醃迷迭香、百里香及增添暖意的蔥薑後，刻意一分為二，肉排七分熟不帶羶味，骨頭部分則烤至焦脆最適合啃其骨邊肉，再搭配炭烤過的芥藍與傳統玉米糕一起品嘗。

「維琴察」爐烤海潮鯛鳳尾魚醬汁，則重新解構義大利維內托(Veneto)地區的維琴察式鹹鱈魚，醃漬鹹味改取東港烏魚子，將直火炭烤的台灣潮鯛與花枝淋上特製鯷魚醬，提升料理的鮮味層次。另一道「羅馬風味」慢燉國產紅羽土雞腿，餐飲團隊先費時烘烤大量紅椒、番茄與洋蔥，加上些許雞肝增添風味後全都磨成泥，以抹刀壓出薄如羽翼的薄片，豪爽鋪在燉煮至軟嫩的紅羽土雞腿上，讓食客享受宛若挖掘隱藏在珍饈的趣味。

「義饗好時光‧冬日慶典」每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配自助餐檯料理每位880元＋10％起，配合日前推出的秋季線上旅展活動，餐券優惠價只要690元，限時販售至11月21日。