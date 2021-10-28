美股企業財報強勁所帶來的動能開始消退，周三美股表現乏力。今日台積電(2330)、聯電(2303)等大型電子權值股熄火，改由位階較低且財報亮麗的友達(2409)接棒上攻，強勢的中型電子股續強；台股今震盪逾百點，收盤跌32.92點至17041.63點，大致在季線附近，成交值增至3144.8億元。

油價下跌和美國公債殖利率回落，道瓊指數收黑、標普500指數失守歷史高點，微軟和谷歌母公司Alphabet上漲支撐，那斯達克指數以平盤作收。四大指數漲跌幅介於-0.96至0%之間，蘋果跌0.31%、特斯拉漲1.91%、台積電ADR跌0.38%、聯電ADR漲1.59%。

聯電第3季獲利創新高並預期第4季營收再攀高，但股價開低走低，臨收盤失守60元關卡。台積電股價亦一度下測季線，收盤則守住季線，也使得台股收盤仍在季線關卡附近。

雖美股周三表現疲力，但台股今早在電子題材股續強，以及友達領軍上攻，加上傳產的航運股止跌回穩，台股集中市場今日早盤一度攻上17104點，但盤中隨著台積電、聯電等大型電子權值股下壓，指數最低16994點，高低點差了110點。

今日仍有部分電子股相對強勢，記憶體的南亞科(2408)、旺宏(2337)上攻；友達也率面板股強漲。強勢的電子股如欣興(3037)、漢磊(3707)等續創新高，延續多頭氣勢。

友達盤前公布第3季財報亮眼，加上研調認為有望在明年第1季止穩，友達今天早盤一度強攻漲停，群創(3481)、彩晶(6116)漲幅一度拉升到9％，面板族群今天多頭強勢表態。

友達第3季每股盈餘2.03元，連續兩季賺進超過2元，前3季獲利超過半個資本額，上半年每股盈餘5.33元。

台股今日收盤仍在17000點之上，剛好就在季線附近，成交金額進一步放大，顯示多空激戰持續；預料明天周末，指數仍是震盪格局的機率較大。