為深化工安防護意識！台中市政府勞工局28、29日兩天舉辦「青年職場安全體驗」，安排機械捲夾、感電、局限空間及墜落等體驗，透過實際參訪作業現場，並融入營隊競賽等趣味方式，讓青年透過實務層面學習外，也能透過競賽互動分享彼此心得，建立職業安全衛生概念，成為推動職安觀念青年人。

勞工局長張大春表示，青年是勞動市場未來的生力軍，市府規劃活動從基本職場安全、勞動法令導論課程出發，協助青年提前認識多樣安全衛生概念及防護意識外，更期盼青年企業服務時除重視職場安全之餘，並能引領各企業持續向上提升職業安全衛生文化，一起守護勞工安全及健康。

活動從基本職場安全、勞動法令導論課程出發。(台中市政府提供)

台中市勞動檢查處說明，此次活動場地位於台灣菸酒股份有限公司台中酒廠，現場由具實務經驗老師解說職安觀念、作業現場觀摩、實際體驗危害及認知闖關活動等一系列體驗式學習，使參與學員獲得實務經驗，期盼學員於活動結束後能應用於職場上，共同為職業安全衛生及健康的工作環境盡一份心力。