竹南君毅中學國中部機器人戰隊余梓睿（右起）、鍾宇綸、謝睿銘、蕭睿呈。（謝明俊攝）

君毅中學機器人戰隊今年參加全國技能賽再獲2金1銅佳績。（謝明俊攝）

君毅中學機器人戰隊鍾宇綸自新竹前來加入君毅機器人戰隊。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學機器人戰隊今年參加全國技能賽再獲2金1銅佳績。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學機器人戰隊今年參加全國技能賽，賽前由副校長江政昌授旗加油。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

君毅中學機器人戰隊黃金教練黃新福。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮君毅中學機器人戰隊戰績優良，參加今年第51屆勞動部全國技能競賽，包辦青年組及青少年組金牌，嬋聯機器人職類全國第1，其中9年級的鄭健廷、鄭旭程因獲青年組金牌，可獲保送台科大資格，創下校方連續2屆畢業生在機器人全國賽表現優秀取得保送台科大紀綠。

君毅中學以學校資訊科為基礎，花費相當可觀資金創建機器人戰隊，近幾年來戰績輝煌，今年6月畢業的陳浩鈞、林義峰等2名同學，早在高1就奪下勞動部舉辦的全國技能競賽全國冠軍，獲得保送台科大資格，今年10月已正式進入台科大就讀自助控制專班。

月前，君毅中學機器人戰隊參加第51屆全國技能競賽，包辦青年組、青少年組金牌，共獲得雙金1銅好成績，再次榮獲機器人職類全國第1。其中青年組的資訊科9年級學生鄭健廷、鄭旭程2人，因獲金牌取得保送台科大資格，也是繼陳浩鈞、林義峰這1對金牌搭檔後，再1次榮獲保送台科大的機器人強手。

鄭健廷、鄭旭程這對搭檔，在去年就曾經參加全技能賽，獲得第6名佳績，今年參賽，賽制規則有大幅度變革，選手須在5個小時內以大會提供的材料組裝好機器人並完成測試後參賽，而且今年比賽內容加上自動駕駛概念，比賽難度比起去年又再加一層，但2人仍然突破難，最終奪下金牌。

其中鄭健廷分別畢業於苗栗建臺中學，母親是公館國小科展及創意競賽指導老師，特別重視適性揚才，鄭健廷每天從公館搭車到校上課，雖路途遙遠，但母親仍全力支持兒子赴君毅中學就讀，從高1起就全力投入機器人競賽，一路奮戰拚到夢想到手。

君毅中學校長林慶旺表示，君毅幸福工程聚焦「大腦科學」，特別重視計畫力、行動力、思考力、變通力、謹慎力、自省力、記憶力培育，是戰隊致勝關鍵。例如由國中部直升的鄭旭程，這次如願勇奪金牌，獲得保送台科大，比其他同學更早拿到頂尖大學的門票。

君毅中學國中部機器人戰隊繼去年包辦金牌、銅牌、第3、4、5名等佳績後，今年派出兩隊參賽，分別勇奪金牌、銅牌佳績，由於私校國中部課業重，再加上要空出時間練習機器人，蠟燭兩頭燒情況下，同學們自主管理及學習特別重要，為了圓夢，同學們經常課後留下來練習到深夜，令人感動。

其中，榮獲金牌的余梓睿是數理資優生，而鍾宇綸則來自新竹香山，銅牌謝睿銘則是參加君毅中學與國小合作機器人社團後進入國中部繼續學習機器人，蕭睿呈更特別遠從彰化慕名前來加入機器人戰隊，未來都將直升資訊科，繼續在機器人專業領域中學習發展。

苗栗縣竹南鎮君毅中學國中部機器人金牌戰隊示範機器人操作