《風吹過才感受到你的存在》特展，是藝術家陳家翊將樹的不同形態，以實體、燈箱裝置及影像方式，讓展場變身一座美麗森林。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

《風吹過才感受到你的存在》特展今天開幕（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

台南市蕭壠文化園區2檔駐村特展28日起開幕，第一個《灰藍公路》特展，由藝術家紀凱淵以巨幅投影及小島模型，帶領觀眾欣賞台南沿海特有風光；而另一個《風吹過才感受到你的存在》特展，是藝術家陳家翊將樹的不同形態，以實體、燈箱裝置及影像方式，讓展場變身一座美麗森林，新展一山一海的自然元素，令人目不暇給。

紀凱淵的創作個展《灰藍公路》，是他今年盛夏駐村蕭壠時經歷的所見所感，住在台南市區的他，藉由此次駐村機會來到沿海，以佳里為中心進行田野踏查，探索涵蓋佳里、北門、學甲、將軍及七股的人文地景。

紀凱淵將旅途中的感觸轉化為影像，在展場中設置了一座猶如懸浮空中的擬真小島裝置，以實體景物與影像內容相互呼應，令觀者更身歷其境體會，彷彿穿越時空隔閡與藝術家一同旅行。

專精於植物造景的陳家翊，在駐村蕭壠期間，走訪各地拍攝蘊藏豐富人文故事的林木影像，並撿拾樹木的斷枝殘幹，以及運用向文資建材銀行所借用各種建材舊料進行創作，以實體、影像形式，讓觀者走進展場宛如置身在森林裡。

蕭壠文化園區國際藝術家進駐計畫進入第9年，期待透過各地藝術家對台南的體察，注入嶄新觀點，為在地藝文引入新的活力。

園方表示，《灰藍公路》及《風吹過才感受到你的存在》分別在蕭壠文化園區A5館及A2館展出，開放時間為每周三至周日上午9時至下午5時，全區免費參觀。