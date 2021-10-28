日本29歲寫真女星森咲智美，擁有甜美臉蛋與傲人的魔鬼身材，讓她出道後便以大尺度的攝影作品受到眾多粉絲的喜愛，還被封為「國民情婦」，是不少人心目的性感女神。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的她，近日在IG上公開一系列辣照，令粉絲們大噴鼻血。

森咲智美近日工作滿檔，除了即將在11月份發行2022年的個人寫真日曆外，她還受邀登上周刊「FLASH」的內容企劃，為其拍攝一系列的火辣寫真照。在昨（27）日所公開的照片中，森咲智美穿著一件白色的亮片高衩連身衣，坐在鏡子前面露出嫵媚的表情，但經過鏡子反射，才發現領口V到肚臍的性感設計，幾乎快遮不住豐滿的上圍；下一張照片則是換上黑色的高衩連身衣搭配性感黑絲襪，背對著鏡頭秀出性感蜜桃臀，讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言「太性感了」、「鼻血止不住」、「白色造型太火辣」、「被撩到不行」、「這組照片辣到太過份」。

隔日，森咲智美又加碼送出了另一組照片，這次不僅全身脫光躺在床上，重點部位只用造型霓虹燈巧妙遮住，由上往下的拍攝角度使火辣身材及性感翹臀若隱若現，性感指數瞬間破表，同樣吸引網友們暴動，直呼「又辣又可愛」、「可愛又性感的女神」、「快把燈拿開」、「想當那道彩虹」，吸引超過3萬人按讚。