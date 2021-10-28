現場應援機組員喊起口號「居檢不派飛、我要喘息日、機組人員辛苦了、機組人員加油！」。（陳夢茹攝）

不少機組員趴在窗邊揮手響應黃飄帶行動。（陳夢茹攝）

工會理事長李信燕表示，機師工會訴求居檢期間不要再次派飛，每月讓機組員有3天喘息日。（陳夢茹攝）

另也有機組員群體在陽台掛上黃飄帶，看起來相當壯觀。（翻攝照片／陳夢茹桃園傳真）

國籍航空61歲委內瑞拉籍機師23日在桃園市住處猝死，桃園市機師職業工會28日在3處檢疫旅館發起「黃飄帶行動」，機組員紛紛在窗邊、陽台掛上黃飄帶、毛巾、浴巾等。

工會理事長李信燕表示，該名委內瑞拉籍機師在華航服勤21年，跟機組員之間的感情相當友好，得知他在家中浴室猝死，機組員都感到悲痛、遺憾，生前他曾向其他同仁透露，這1年半以上的執勤、連續派飛等都讓他感到身心俱疲，為悼念他因而發起「黃飄帶行動」。

不過「黃飄帶行動」稍微受阻，無法將黃飄帶送入檢疫旅館內。李信燕說，稍早遞送物資時被旅館禁止，旅館說要跟公司討論，但直到剛剛都沒有得到正面回覆，才讓機組員沒辦法一起響應黃飄帶行動，她更直呼「難道是這個社會、環境對我們的歧視嗎？」。

雖然有些機組員無法在窗邊掛起黃飄帶，不過有不少人拿起旅館中的毛巾、浴巾等物品，懸掛在窗邊揮手響應，也有機組員群體在陽台掛上黃飄帶，看起來相當壯觀，另也有貌似家屬的人開車至記者會現場，按喇叭響應，但隨即直接開走不願受訪，現場應援機組員喊起口號「居檢不派飛、我要喘息日、機組人員辛苦了、機組人員加油！」。

李信燕指出，機師工會有幾點訴求，第1點希望居檢期間不要再次派飛，機組員沒有經過完整居檢，容易跟下個航班的機組員有交互感染；第2點希望每月讓機組員有3天喘息日，可以脫離派遣、執勤、居檢跟自主健康管理，可以與家人一起共度，「看不到盡頭讓我們非常無力又無奈」。

談及27日又有組員確診，李信燕表示，經了解，該名機組員也是有連續派飛的狀況，居檢期間再派飛導致匡列組員比以往更多，若按照工會主張「居檢不派飛」，頂多匡列2、3位機組員，但現在匡列11位，以後甚至會匡列更多，更有可能變成好幾倍，希望讓機組員做完整居檢後再進入社區。

被問及機組員是否人力不足？李信燕以自身案例說明，她曾經今天早上從加拿大回台灣，隔天晚上又飛出去執勤，班表上1天居檢時間都沒有，但她並不是個案。至於人力不足的問題，全台目前約有2600至2800名飛行員，長榮跟華航各有1200多位，培養1名飛行員需培訓2年，需要徵人但現在根本緩不濟急，目前還是需要有其他的配套措施。

李信燕表示，按規定機組員在航班結束後應要做5天隔離、9天自主健康管理，這是中央流行指揮中心、民航局給各航空公司的的指引，裡面包括可以做長途航班的再次派遣，但這導致機組員又確診、交叉感染，機組員在這樣的循環下身心無法平衡，曾以何時，非常理性的機組員竟會用這種方式表達自己的心聲，呼籲相關主管機關協助給予機組員正常的生活環境。