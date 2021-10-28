黃小琥（左）與萬芳交情超過30年。（羅永銘攝）

黃小琥睽違6年推出新專輯《存在》，今（28日）發片記者會上透露疫情期間她一個人居家防疫，令人好奇目前感情狀況，58歲的她坦言早在2年前就與交往10年的德籍男友Frank分手，目前是單身狀態，「人生苦短，不適合就不要強求，該來的都會來、該走的都會走」，分手至今2年，黃小琥走出情傷，對未來戀情抱持開放狀態，笑說對方小30歲也能接受，國籍不拘。

歷經情傷，黃小琥靠音樂鼓勵自己往前走，「每個人的方式不一樣，我用音樂療傷自己，專心在製作專輯，也參與製作這塊」。今年爆發疫情讓她放慢腳步，把所有時間投入在新專輯裡，自我獨處時間也多了，黃小琥更在過程中找到身為女人的價值，「像我這樣的資深女藝人還能在台灣開發片記者會，真的不多了，疫情中大家都受苦了，我也不例外」。

這張專輯對黃小琥而言意義非凡，出道至今創造不少經典的她，將生活中對感情及自我的體悟放進新歌裡，希望大家能找到屬於自己「存在」的意義。所屬的華納唱片今在記者會送上「金唱片」，象徵著她在華語樂壇已是不朽的經典，多年好友萬芳更在她毫不知情的狀況下神秘現身，讓一向淡定的黃小琥超驚訝，萬芳特別送上了「琥珀石擴香」祝福老友，希望琥珀舒緩情緒的功效，幫助黃小琥隨時放鬆自己。