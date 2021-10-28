新竹市議會定期會本周登場，市長林智堅29日將進行施政報告，他指出，市府明年度總預算案歲出編列257億元，為歷年最高，其中教育科學文化支出近100億，大幅投入城市教育事業，此外，累積向中央爭取260億補助推動建設，讓竹市7年來跳級成長。

林智堅說，市府兼顧市政與防疫，棒球場、兒童醫院、新竹漁港逐步完成的同時，竹市也是北台灣確診數最低、連百日零確診。隨疫情和緩，市府也推出新竹光臨藝術節，來自7個國家藝術家攜手打造出全台最大、最美、最科技光影藝術，至今吸引超過150萬人次到訪。

林智堅指出，新竹市府明年歲出編列257億元，是歷年最高規模預算，因明年各項重大建設都進入最後階段，其中教育科學文化更占38.83％居首位、社會福利18.14％次之。

累積至今也已向中央爭取260億補助，投入各重大建設，中央、地方協力，才讓新竹市連年來跳級成長。

他表示，上半年疫情是全國縣市面臨最大挑戰，竹市防疫透過「精準疫調、確實隔離、阻斷傳播練、施打疫苗」，讓竹市至今是北台灣累計確診個案最低城市，也連續99天零確診。

疫苗施打也透過大型疫苗站佈設提升施打量能，截至今天為止，疫苗涵蓋率80.8％，竹市已逾35萬人接種，為本島第2、僅次於首都台北。

林智堅指出，防疫同時，市府建設不中斷，新竹漁港「波光市集」開幕，新竹漁港也首次闖進交通部統計全國5大熱門造訪景點，帶動觀光消費人潮。

竹竹苗唯一的新竹兒童醫院、觀眾席達1萬席的竹市棒球場都將在明年4月完工，大幅提升竹市生活機能，讓民眾就醫、休閒娛樂更具便利性。

此外，教育、幼托政策連年佔預算比最高，盼打造讓孩子快樂學習成長的兒童城市，當家長的「神隊友」。

新校園運動累積則已投入超過50億元，重建、新建34棟校舍；「進擊的公園」翻新市區23座公園，打造共融式遊具、全區無障礙；推動公共化教保服務，7年以來累積投入逾4.6億元興建7所獨立的幼兒園校舍，努力增班增名額，預計至2023年共可增加1712個名額，讓爸媽放心生、安心養。