行政院長蘇貞昌宣布推行「班班有冷氣」政策，明年2月前完成冷氣裝設，要落實讓學生都有冷氣吹，不過，傳出受缺工缺料影響，有縣市進度落後，台南市教育局局長鄭新輝指出，台南市執行班班有冷氣的進度超前，不受大環境缺工、缺料影響，年底前將完成全數冷氣裝設。

教育局表示，目前大環境雖然缺工缺料，但電力系統改善與冷氣裝置工程，在行政院、教育部及台電公司等單位定期檢討與協助下，相關問題皆立即協調解決，台南市各分項計畫執行進度良好，各校電力系統改善進度已達65％，冷氣裝設進度也超過50％，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，明年各校師生皆可吹冷氣。

教育局表示，為確保學校電力改善及冷氣裝設品質，教育局皆定期辦理工程督導以確保施工品質，也透過學校總務輔導團成立訪視工作小組，針對裝設美感與施作品質進行訪視，確保電力改善及裝設冷氣之管線配置位置。

此外，由於電力系統改善具高度專業性，非學校行政人員及教師專業，為提供專業支持，台電台南區及新營區營業處也派區處夥伴入校協助，並協同教育局和學校共同拜會相關原物料廠商優先供料，並針對每一校群遭遇問題提出專業建議，讓電力系統改善計畫能順利進行。

鄭新輝說，台南市各校冷氣裝置工程，在上課期間，學校皆事先與各廠商妥善排定施工時程，有廠商因超前部署，優先備料並借用學校場地暫放，讓冷氣裝設時程，不因進料而影響進度。尤其，進入秋季，民間裝設冷氣旺季已過，廠商也將加派人手，加速施工進度，明年一定可以讓學生如期吹冷氣。