為了買手機連妻子都賣掉！印度一名17歲少年，竟然為了買一支智慧型手機，竟然無情的將結婚1個月的新婚妻子賣掉，而且是賣給一名55歲的中年大叔，妻子的娘家後來找不到人影，急得報警才找到女子的下落，但準備將人帶走時，卻遭當地村民阻止，堅稱女子是大叔花錢買的，堅決不讓警方帶走。

據外媒報導，印度東部一名17歲少年奧迪沙（Odisha），一個月前與26歲的女子結婚，小倆口婚後一同到北部拉賈斯坦的（Rajasthan）磚窯廠工作，但奧迪沙竟以18萬盧比（約6.7萬台幣）價碼，將妻子賣給當地一名55歲的大叔，除了用賣妻的錢拿去買智慧型手機，其餘錢都拿去吃喝玩樂。

奧迪沙賣妻子的事之所以曝光，是因他回家鄉時，妻子的娘家沒見到女兒人影，經追問，奧迪沙一度謊稱妻子棄他而去，離家出走，但妻子家人不信，急得去向警方報案，警方後來從奧迪沙的通訊紀錄，查出他賣掉妻子，隨即將他逮捕送進少年觀護所。

可是，當警方出動大批人馬前往拉賈斯坦要帶回女子時，當地村民卻堅稱，女子是大叔花了大把鈔票買的，阻止警方將人帶走，迫使警方只能另想辦法，看如何救出該女子。