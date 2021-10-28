據《每日郵報》報導，巴西的1名色狼日前在搭乘公車時，用下體磨蹭女性乘客臀部，還拉下褲檔拉鍊想「人與人連結」；殊不知他看上的辣妹是泰拳好手，對方一記刺拳加上裸絞，成功絞住淫賊的頸部並讓這頭淫狼當場窒息而昏倒在地。
報導指出，這名色狼特別選擇1輛人潮擁擠的公車，上車後便開始獵艷。當他瞄準目標後，便悶不吭聲地走到被害者身後，假裝人潮推擠而不斷地用生殖器磨蹭受害人美臀。
或許這致命的吸引力過於銷魂，忘我的淫賊還拉下褲檔拉鍊想要進一步一親芳澤；然而，這名色胚的動作太大而驚動了當事人。
該女子也不是省油的燈，而是精通泰拳與卡波耶拉的高手。怒不可遏的她當下一記鐵拳敲在淫狼的鼻子上，隨後看準空檔伸出手絞住這名色狼的頸子。
只見歹徒表情痛苦並拼命掙扎，卻始終掙脫不了該女裸絞。由於長時間缺氧，這名變態最後雙腿一軟，緩緩地癱倒在地上。此時，泰拳女請司機開往附近警局，好讓她報案。
這名女子表示，自己非常喜歡運動。考量到自衛，她拜師學習泰拳與卡波耶拉。當天她剛好從健身房回家，卻在公車上碰到這種事情。去年她在公車上也碰到性騷擾，當時她也是暴打對方一頓。
令她難過的是，車上的乘客非常冷漠，大家忙著拍影片，卻沒有人提供任何實質幫助。
警方則表示，目前已確認該男的身分，正調查是否還有其他受害人。如果性騷擾成立，男子可能面臨1至5年有期徒刑。
文章來源：Not a woman to mess with! Female Muay Thai expert puts passenger in a choke hold 'after he sexually harassed and rubbed himself against her' on a bus in Brazil
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