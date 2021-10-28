百貨週年慶開跑，即日起凱基銀行推出新光三越、遠東SOGO兩大百貨公司跨店刷卡滿額最高回饋8000元刷卡金活動。卡友不用煩惱各店比較，也不限集中消費於同一間百貨才能賺取高額回饋，只要刷凱基卡，兩大連鎖百貨跨店消費皆可累計；值得一提的是，信用卡回饋的刷卡金沒有使用期限和抵用限制，也不需回到原消費的百貨公司湊消費才能折抵，既實惠又方便。另也針對喜愛逛藥妝店的卡友祭出於屈臣氏、康是美、寶雅三大藥妝店刷凱基卡滿1000元贈100元刷卡金活動，多元優惠讓卡友們週年慶期間輕鬆消費賺回饋。

凱基銀行百貨跨店累積回饋活動一直大獲好評，卡友可以在新光三越買保養品、到遠東SOGO買新包，不用煩惱單店湊滿額的問題外，還能同時享有回饋。9月10日至12月31日至全台新光三越、遠東SOGO百貨，單月跨店累積刷凱基銀行信用卡滿1萬元，且完成登錄即獲贈2.5%刷卡金，分期消費累積滿1萬元，再加碼享1％刷卡金，最高可獲得3.5％回饋，每卡戶每月最高回饋2000元，活動期間共四個月，總共可以拿到高達8000元刷卡金回饋。

喜歡高CP值的小資族或社會新鮮人，也可以選擇開架式化妝、保養品來妝點自己。12/31前到全台屈臣氏、康是美、寶雅刷凱基卡且完成登錄，單筆消費滿1000元則贈100元刷卡金，活動期間最高可回饋300元刷卡金。

今年百貨週年慶，凱基銀行信用卡讓卡友越刷越有感，優惠拿不完！還沒有凱基銀行信用卡？現在申辦還來的及，可透過凱基銀「信用卡數位辦」進行線上申辦信用卡，免紙本、免簽名，只要簡單3步驟「驗、填、傳」(身分驗證、資料填寫、文件上傳)，短短5分鐘內，即能輕鬆完成信用卡申請手續。另新戶還可享優惠加碼，首刷滿額可獲得好禮四選一﹝500元刷卡金、空氣濾淨器、無線噴霧消毒槍、筋膜按摩槍﹞，此外，完成首次悠遊卡自動加值500元再送100元刷卡金。