財政部高雄國稅局指出，親屬過世後，親等近者拋棄繼承由次親等卑親屬繼承者，其遺產稅扣除額最多僅限原本額度，而且拋棄繼承者的遺產稅扣除額將無法適用。其減稅額度高機率會縮水，反而不利節稅。

依照民法1138條規定，繼承人優先順序依序為配偶、子女（或孫子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母。官員表示，若近親如子女選擇拋棄繼承，由孫子女繼承，則拋棄繼承者的遺產稅扣除額將無法適用。

另依遺贈稅法第17、18條，現行2021年遺產稅免稅額單件1200萬元。而遺產稅六大扣除額為配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。

另在直系血親卑親屬、被繼承人扶養兄弟姊妹扣除額部分，若繼承人為未成年者，可按照年齡距屆滿成年年數，每年加扣50萬元。

舉例來說，假設A過世留下5千萬元遺產，繼承人有配偶B、長女、次女，以及患有身心障礙疾病的兒子等四人（皆成年），如果只有長女繼承，其他人皆拋棄繼承，遺產免稅額與扣除額合計為1373萬元，剩下計稅額度為3627萬元，適用10％遺產稅率，需繳遺產稅362.7萬元。

如果所有繼承人都選擇繼承，則遺產免稅額與扣除額合計2584萬元，計稅額度為2416萬元，適用10％遺產稅率，需繳遺產稅241.6萬元，相比拋棄繼承約省121.1萬元遺產稅。